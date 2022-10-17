Более 2500 человек посетили зоосад «Приамурский» имени В.П. Сысоева в день его двадцатилетия.

Гостей ждала насыщенная программа: презентация познавательных книг, квест-прогулка, мастер-классы и выступления творческих коллективов.

— Юбилей – ещё один повод напомнить о бережном отношении к животным. Наша задача – не только развлекать, но в интерактивной форме познакомить юных и взрослых посетителей с уникальным миром нашей природы, научить жить с ней в согласии, — отметила генеральный директор зоосада Валентина Проценко.

Всего под опекой находятся 268 зверей и птиц, из них 43 — краснокнижных видов. Многих обитателей в зоосад привела «сложная жизненная ситуация»: ранение, травма, утрата родителей. Для постояльцев созданы максимально комфортные условия: от оснащённых клеток и берлог до разивающих игрушек и специально подобранных схем питания.

Как отмечают сотрудники, стать персональным опекуном кого-нибудь из животных может любой человек. Шефство над обитателями зоосада берут также предприятия и организации. Так под патронатом находятся тигрица Ригма, медведица Муха, косуля Любаша, изюбр Василёк, медведь Алмаз и другие.