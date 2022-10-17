Отопительный сезон 2022-2023 годов стартовал с 1 сентября и на сегодняшний день он полностью вступил в свои права во всем Хабаровском крае. В регионе запущены все 425 котельных и 64 дизельных электростанции. В первую очередь тепло получили социальные объекты: больницы, детские сады и школы.

При подготовке к отопительному периоду в крае капитально отремонтировано 123 дизель-генератора, 710 трансформаторных подстанций, произведен ремонт 64,2 км теплотрасс, 314,3 км линий электропередачи, 42,3 км водопровода, 12,5 км канализационных сетей.

– Фактическая готовность коммунальной инфраструктуры составляет в среднем 97.8%. В настоящий момент подготовка жилищного фонда к зиме соответствует плановым показателям, – рассказали в министерстве ЖКХ края.

В ведомстве добавили, что к началу отопительного периода 2022-2023 годов на складах коммунальных котельных центральных и южных районов края необходимо накопить полуторамесячный запас топлива (с учетом централизованных и децентрализованных поставок) в объеме 38,6 тыс. тонн угля и 4,3 тыс. тонн нефтепродуктов. На сегодняшний день, с учетом остатков и топлива, находящегося в пути, данные показатели выполнены полностью.

Напомним, что точную дату начала отопительного сезона заранее назвать нельзя, поскольку все зависит от природы. Тепло в домах обязаны включать после пятидневного периода, в течение которого среднесуточная температура наружного воздуха не поднимается выше +8°C.