17 октября в Хабаровске представители регионального отделения Всероссийского движения «Юнармия» провели «Уроки мужества» для учащихся Хабаровского автомеханического колледжа и Краевого центра образования. На мероприятии ученикам и студентам рассказали про подвиги героев боевых действий и тех, кто мужественно защищал нашу страну от вражеских захватчиков.

— «Уроки мужества» — всероссийская акция. Учащиеся могут узнать достоверные факты из истории военных действиях с участием нашей страны, пообщаться с непосредственными участниками некоторых исторических событий. Крайне важно, особенно сейчас, рассказывать подрастающему поколению реальную, неискаженную историю, потому что в Интернете распространяется множество слухов, а также фейковой и непроверенной информации. Мы стараемся способствовать тому, чтобы такие мероприятия проходили как можно чаще и реализовывались в различных форматах, интересных для детей и молодёжи, — Артём Солёный, заместитель председателя комитета по делам молодёжи Правительства Хабаровского края.

Также на мероприятии прошла акция «Письмо солдату», где ученики могли поделиться своими мыслями и пожеланиями военнослужащим, которые сейчас защищают интересы нашей страны.

Напомним, что на территории края силами региональных отделений Всероссийских движений «Волонтёры Победы», «Юнармия» и «Поисковое движение России» проведено уже более 1000 «Уроков мужества» для учащихся региона.