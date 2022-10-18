В Хабаровском крае на полигоне Восточного военного округа «Князе-Волконский» военнослужащие запаса, призванные в рамках частичной мобилизации, выполнили огневые задачи по поражению неподвижных целей из 100-мм противотанковых пушек МТ-12 «Рапира».
Перед отработкой практических стрельб каждый экипаж выполнил нормативы по заряжанию пушки, переводу вооружения в боевое положение, разведке и обнаружению целей, а также смене огневых позиций.
В ходе практических занятий, мобилизованные военнослужащие вели стрельбу по целям, имитирующим танки противника на дальности до 1000 метров,
Кроме того, военнослужащие, призванные из запаса, выполнили огневые задачи по корректировке огня, а также провели боевое слаживание в составе артиллерийских расчетов.
В основу обучения был заложен боевой опыт современных локальных конфликтов и специальной военной операции.
Эта запись была опубликована 18.10.2022в 12:04. В рубриках: Армия.
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