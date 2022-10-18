Накануне глава региона Михаил Дегтярев и заместитель председателя правительства – полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев побывали в учебном центре Восточного военного округа.
Здесь губернатор и вице-премьер встретились с мобилизованными гражданами и добровольцами. В ходе посещения «учебки» также оценили быт и условия размещения военнослужащих.
— Нам рассказали, как организовано слаживание бойцов, их обучение и питание. Кроме этого, увидели, как на полигоне мобилизованные отрабатывали навыки в условиях, которые моделировали реальные боевые действия, — прокомментировал Михаил Дегтярев.
Не остался без внимания и вопрос обеспечения призванных в ходе частичной мобилизации необходимым снаряжением и экипировкой.
— Сейчас ситуация довольно сильно изменилась. Если раньше мы говорили о том, что нам надо защищать соседние республики и людей, которые там проживают, от тех, кто лезет через них в нашу страну, то сейчас мы защищаем наши российские территории, — подчеркнул полпред ДФО Юрий Трутнев в завершении встречи с военнослужащими и их командированием.
Эта запись была опубликована 18.10.2022в 17:00. В рубриках: Армия.
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