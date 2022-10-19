Регоператор по обращению с ТКО ликвидировал несанкционированную свалку в лесополосе в районе улицы Суворова площадью 3 тысячи квадратных метров. Она накапливалась в течение 10 лет. Специалисты начали очищать это место от отходов в конце прошлой недели и в течение пяти дней полностью завершили работу.

Теперь это чистая роща, в которой обитают белки, с ручьем и она может стать местом отдыха для жителей ближайших домов. По заверениям некоторых жителей, именно так и было 10 лет назад.

— Я живу в этом районе более 50 лет, раньше на данной территории не было столько мусора. Мы тут соревнования по спортивному ориентированию устраивали, зарницы, зимой с гор на санках катались. А сейчас сюда выбрасывают все, что угодно: бутылки, мебель, целые пакеты с мусором. Самое обидное, что это делают местные жители из частного сектора, — отметила местная жительница Надежда Воронова, которая поблагодарила специалистов за очистку этого места от мусора.

Сведения о свалке поступили в адрес регоператора от главного контрольного управления лицензирования Хабаровского края в августе. Специалисты осуществили выезд, составили акт и направили уведомление в администрацию Хабаровска. По истечении 30-тидневного срока никаких мероприятий по ликвидации свалки не предпринималось, поэтому региональный оператор задействовал свои имеющиеся ресурсы.

По словам руководителя управления контроля регионального оператора Александра Корчагина, из-за сложного рельефа масштабно задействовать технику не представлялось возможным. Отходы были разделены на фракции — крупные сразу загружались в спецтехнику, мелкие собирали в мешки, которые затем вытаскивали из оврага. Всего на лицензированный полигон вывезено около 10 тонн отходов.

— Поскольку здесь протекает ручей, все продукты, выделяющиеся при разложении отходов, не только проникают глубоко в почву, но и попадают в воду, а значит, могут отравить территорию гораздо большую, чем 3000 квадратных метров. Благодаря очистке удастся избежать дальнейшего загрязнения природы, — добавил ведущий инженер-эколог регионального оператора Руслан Шахбазов.

«Хабавтотранс ДВ» работает в рамках национального проекта «Экология», по которому в регионе необходимо постепенно вовлечь максимальный объем вторичных ресурсов в переработку. Также основной задачей регоператора является ликвидация несанкционированных свалок. Начальник отдела благоустройства и обращения с ТКО министерства ЖКХ Хабаровского края Дарья Касьянова отметила, что сейчас заактировано около 150 несанкционированных свалок, работа по их ликвидации будет вестись регоператором планомерно в соответствии с графиком. При этом жители частного сектора не привыкли платить за вывоз мусора, но сейчас законом предусмотрена обязанность для каждого гражданина по оплате вывоза отходов

Напомним, что на каждую несанкционированную свалку составляются акты. Эксперты уточняют ее координаты, размеры, оценивают объемы и фиксируют состав отходов в соответствии с принятой классификацией, осмотр подкрепляется фотофиксацией и заканчивается подготовкой акта о несанкционированной свалке ТКО. Проблемные точки помогают выявлять граждане и надзорные органы. Ранее регоператор по обращению ТКО ликвидировал несанкционированную свалку на ул. Балтийская, 83. Место было проблемным долгие годы, но благодаря нововведениям в сфере обращения с отходами, жители наконец-то увидели долгожданный порядок.

Отметим, что реформа по обращению с ТКО должна кардинально изменить ситуацию. По нацпроекту «Экология» в регионах должны улучшить систему накопления отходов, повысить уровень их сортировки и утилизации, построить мусороперерабатывающие комплексы и улучшить экологическую ситуацию.