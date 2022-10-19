В краевой столице прошла встреча, посвящённая развитию креативного кластера. Участники во главе с министром культуры региона обсудили успешные проекты и начинания в творческой и образовательной сферах. Многие из них добились успеха на всероссийском уровне.

Так, в этом году победителем грантового конкурса «Таврида» в Крыму стал Кирилл Кравчук с программой творческого развития детей с синдромом Дауна «Солнечный ветер». Там же отметили и проект «Кинопространство «ДВиж’ОК», цель которого — создание Дальневосточной киношколы начинающих кинематографистов от 15 до 25 лет.

Также в рамках креативного кластера 24 октября откроется Центр прототипирования на базе Хабаровского государственного института культуры. Финансирование составит 25 млн рублей из федеральных источников. На базе Центра уже созданы студии производства аудио-, фото- и видеоконтента, сценарно-режиссерских технологий. Там же будут предоставляться услуги гримёров, декораторов, хореографов и других специалистов. Также обладателем грантовой поддержки среди молодежи в размере 250 тысяч рублей в прошлом году стала Наталья Лапченко с проектом «Гастроли мобильного театра «Две лампы»». За это время проект успешно реализуется и получает положительные отзывы за показы спектаклей среди аудитории в возрасте от 14 до 25 лет в Хабаровском крае и Еврейской автономной области.

— Мы готовы оказать любую поддержку молодёжным проектам. Для этого у нас есть масса площадок и творческих пространств. Уверен, сочетание традиций и новшеств ещё больше упрочит наш имидж культурной столицы Дальнего Востока, — прокомментировал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Среди опорных проектов 2022 года также и Анимационный кластер, который реализуется на средства гранта Президентского фонда культурных инициатив. Благодаря ему оборудовано 19 детских анимационных студий, обучено 35 педагогов, проведены бесплатные показы Открытого Всероссийского фестиваля анимационного кино, конкурс «КартунДвиж», а также I Международный фестиваль «Анимур».

А уже в 2023 году планируется создание школы креативных индустрий на базе Хабаровского краевого колледжа искусств в рамках федеральной субсидии на сумму 35 млн рублей.