В текущем году регион продолжает реализацию федерального проекта «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные качественные дороги». Согласно установленному плану, в этом сезоне был запланирован ремонт 28 мостовых сооружений в 9 районах края. Наиболее масштабные работы развернулись на одной из самых протяженных краевых автодорог – «Селихино – Николаевск-на-Амуре», длина которой составляет 589 км.

В прошлом году за счет средств краевого бюджета здесь был отремонтирован мост через реку Нижняя Патха. Стоимость работ составила 19 млн рублей. В текущем году на автодороге будут восстановлены 16 мостов. Работы на всех переправах близятся к завершению.

Здесь завершены основные виды работ по 12 мостовым сооружениям. Приемка четырех из них прошла в минувшие выходные. Еще четыре моста находятся в высокой степени готовности, сдать их планируется в конце месяца.

– Большинство новых мостов – это металлогофрированные арочные конструкции засыпного типа. Подобные мосты являются капитальными, долговечными и не требуют серьезных затрат на ежегодное содержание, — прокомментировали в региональном минтрансе.

Также завершен ремонт ряда мостов в других районах края. Так, введены в эксплуатацию искусственные сооружения на 198 км автомобильной дороги «Комсомольск-на-Амуре –рабочий поселок Чегдомын», моста через реку Горбун на 4 км автодороги «подъезд к селу Пушкино», мост на 1 км автомобильной дороги «Подъезд к селу Лесопильному», мост дороге «подъезд к селу Покровка», мостовой переход через реку Хадя автодороги «Советская Гавань – Ванино», по два моста в Охотском и Аяно-Майском районах.

В будущем году программа капитального ремонта и реконструкции искусственных сооружений будет продолжена. В рамках федерального проекта «Мосты и путепроводы» нацпроекта «Безопасные качественные дороги» запланирован ремонт еще 33 объектов в 10 районах края.