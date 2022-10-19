В доме № 1 по ул. Сидоренко в этом году произведена замена лифтового оборудования. Новые лифты, производства Щербинского лифтостроительного завода (г. Москва) появились во всех трёх подъездах дома. На эти цели из Фонда капитального ремонта Хабаровского края было направлено почти 9 млн. руб. Для обеспечения сохранности нового оборудования управляющая компания, по согласованию с жильцами собственниками, установила в кабинах видеонаблюдение.

Как уточнили в министерстве ЖКХ Хабаровского края, в программу капитального ремонта внесены 7782 дома. В ней отражены виды работ и плановые периоды их выполнения. Решение о ремонте общего имущества МКД принимается по итогам голосования собственников, в том числе по дорогостоящим видам работ, таких как замена лифтового оборудования. Все лифты, не соответствующие требованиям безопасности Технического регламента Таможенного Союза будут остановлены в феврале 2025 года. Всего в 1435 многоквартирных домах региона установлено около 4,5 тысяч лифтов. У 1549 (500 МКД) истекает срок эксплуатации до 2025 года.

В домах №2 и 2/2 по Гагарина, капитально отремонтировали кровли на общую сумму 2,8 млн. руб. При производстве работ комсомольская подрядная организация ООО «Тантал» использовала наплавляемый материал отечественного производства. Качество проведённых работ напрямую зависит от материалов, использованных на ремонтных работах. Нужно отметить, что российский производитель дает гарантию 25 лет на современные кровельные материалы.

В министерстве ЖКХ отметили, что тесное сотрудничество с Фондом капитального ремонта позволяет решать острые проблемы жилищного хозяйства МКД, проводить своевременный ремонт крыш и замену лифтов.

Так, с 2014 по 2021 годы в Комсомольске-на-Амуре заменено 632 единицы лифтового оборудования в 243 многоквартирных домах. Причём значительная часть оборудования отечественного производства. Поставки также осуществляются из Беларуси — ОАО «Могилевлифтмаш». Всего в Комсомольске-на-Амуре установлено 70 лифтов белорусского производства. В следующем году планируется установить ещё 60 лифтов в 27 домах.

Значительно выросли объемы работ по ремонту кровель. С 2014 года они приведены в порядок на 338 домах Комсомольска. А в 2023 году капитально отремонтируют кровли ещё на 27 МКД.

Всего Фондом в 2022 год запланированы ремонтные работы на 75 МКД города по 85-ти видам работ — ремонт кровли (27 домов), замена лифтов (60 ед.), ремонт одного фасада, ремонт инженерных сетей (20 домов). На сегодня работы выполнены на 62 МКД.

Напомним, когда граждане решают копить средства на счету Фонда капремонта, то при заказе работ они полностью освобождены от сложного процесса взаимодействия с подрядчиками: выбор организации, контроль за исполнением, окончательная приемка. Все это берет на себя краевой Фонд капремонта, а люди получают гарантию на 5 лет.