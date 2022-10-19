К акции «Бабушкина забота» присоединились многие хабаровчанки почтенного возраста. Она проходит в 40 регионах России.

Женщины собираются в Центрах работы с населением, в Домах ветеранов, на дому, в подростковых клубах, а также вяжут поодиночке. Поддержку ветеранской инициативе оказывает комитет по управлению Индустриальным районом.

«Такая идея возникла у ветеранов после объявления в стране частичной мобилизации. Комитет и городской совет ветеранов помогают с покупкой пряжи, а наши мастерицы стараются. Сейчас только добровольцы Индустриального района связали 25 пар носков и следков. В ближайшее время закупим новую партию пряжи, и работа продолжится. Готовые изделия все районные ячейки передадут в городской совет ветеранов, который займется их отправкой в зону боевых действий и на полигоны подготовки мобилизованных», — сообщила председатель комитета по управлению Индустриальным районом Мария Матаева.

Среди носков больших размеров с теплой двойной подошвой лежат следки, связанные из пряжи ярких расцветок.

«На западе хоть и теплее, но в ноябре тоже серьезные холода. А ночью, говорят, даже костер нельзя разжечь – сразу засекут дроны. Вот и вяжем парням носки, а девчатам – следки. Чтобы им было теплее и чтобы они чувствовали, что вся страна о них заботится и поддерживает их», — рассказала Вера Савишина, председатель Совета ветеранов Индустриального района Хабаровска.

«Я вяжу носки побольше размером, чтобы ноге не было тесно, и дольше сохранялось тепло, да изнашиваются такие изделия не быстро», — добавила одна из мастериц Ольга Хегай.

В компании волонтеров «серебряного» возраста – ветеран Великой Отечественной войны, труженик тыла Любовь Лохвицкая. В 12-летем возрасте, будучи воспитанницей биробиджанского детского дома, она научилась шить вещи для нужд фронта.

«Шили фуфайки, ватные штаны, чуни, парашюты. Участие детей было исключительно добровольным, но юных добровольцев было много – и потому что хотели помочь бойцам, и еще – в конце работы приносили вкусные пирожки. Вот, столько лет прошло, и опять здесь, в тылу, поддерживаем наших ребят», — рассказала она.

За работой участницы акции не скучают – поют песни, читают стихи, обсуждают новости, вспоминают молодость, в перерывах пьют чай. Они готовы работать и дальше – лишь бы пряжа была.