Благоустроить территорию в центре города не позволяют коммунальные долги собственников.

Хабаровчанка Ольга Крупнова обратила внимание главы города на состояние квартала жилых домов по улице Истомина №№ 2, 2а,4, 4а и 4б, построенных её предками – казаками Душечкиными. Самый старый дом возведён в 1896 году, это одно из первых каменных жилых строений Хабаровска. Сейчас здания находятся в довольно плохом состоянии, два из них признаны аварийными и ждут своей очереди на расселение. Ольга Анатольевна попросила Сергея Кравчука помочь облагородить территорию, «чтобы можно было показывать и рассказывать о «Дворике Душечкиных» гостям нашего города».

Мэр Хабаровска вместе с главой района, первым заместителем мэра по городскому хозяйству, директором департамента архитектуры, строительства и землепользования, руководителем управляющей компании выехали на встречу с хабаровчанкой.

Ольга Анатольевна живёт совсем в другом районе города, но на улицу Истомина наведывается часто – присматривает за историческим наследием предков. За состояние домов и двора у неё болит душа.

«В доме по ул. Истомина, 2 был вечно затоплен подвал. В прежние времена это был цокольный этаж, в котором размещалась конюшня. Жильцы как-то не хотели особо заниматься этой проблемой. Я добилась, чтобы подвал осушили, воды в нём больше нет», — рассказала Ольга Крупнова.

Сергей Кравчук поблагодарил хабаровчанку за неравнодушие и пообещал подумать вместе с руководителями профильных структур о том, как можно облагородить эту территорию.

«Обещать вам сразу решить все проблемы я не могу. Жильцы этих домов годами не оплачивают коммунальные услуги и задолжали государству сотни тысяч рублей: в частности, 537 тысяч рублей составляет долг жильцов дома по ул. Истомина, 2, 171 тысячу – собственники жилья по ул. Истомина, 4а. Мы даже не можем зайти сюда для благоустройства дворовой территории, законодательство не позволяет это делать, потому что такие долги. Подумаем, что можно сделать», — сказал мэр города.

Сергей Кравчук дал поручение управляющей компании передать в суд все претензии к жильцам – должникам. Главе Центрального района поручил предупредить об этом жильцов и объяснить им, что совместными усилиями собственников и администрации можно всё-таки привести территорию в нормальное состояние. Контейнерную площадку под мусор, о которой просила Ольга Анатольевна, во дворе установить не позволят нормы СанПИНа — жилые дома расположены слишком близко. Но проблему уже решают: другая контейнерная площадка, расположенная выше по улице Истомина, будет расширена для нужд всех дворов, для неё сделают бетонное основание и огородят забором.

Мэр Хабаровска поблагодарил Ольгу Анатольевну за неравнодушие и предложил стать контактным лицом жильцов дома, поскольку все они её знают и доверяют ей.

«Я не знала, что тут такие долги. Это, конечно, очень неприятная новость. Но делать что-то всё равно надо, эти дома строили мои предки. Будем сотрудничать!», — сказала хабаровчанка главе города на прощание.