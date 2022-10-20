Накануне вопросы модернизации и строительства социальной инфраструктуры вошли в повестку заседания Президиума Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока, прошедшего под руководством Заместителя Председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента РФ в ДФО Юрия Трутнева. В работе совещания принял участие глава Хабаровского края Михаил Дегтярев.

На заседании рассматривалась корректировка мероприятий по модернизации и строительству социальной инфраструктуры в центрах экономического роста Дальневосточного федерального округа, средства на которые предоставляются из федерального бюджета по линии «единой субсидии».

— Мы в лидерах по освоению выделенных средств. «Единая субсидия» – уникальный инструмент для развития территорий, которым регион активно пользуется. Благодарим Юрия Петровича Трутнева и Минвостокразвития за такие возможности, — отметил Михаил Дегтярев.

— Это рабочая процедура, которая направлена на максимальное полное и эффективное использование бюджетных средств, – отметил Юрий Трутнев.

Как напомнил вице-премьер, всего на реализацию 11 планов субъектов ДФО из федерального бюджета выделено в 2018-2023 гг. 122,8 млрд рублей. С 2018 года на эти средства уже построено 577 объекта, включая 16 больниц, 51 фельдшерско-акушерских пункта, 13 школ, 8 детских садов, 2 школы-детсады, 37 объектов спорта и 283 спортивные площадки, 27 объектов культуры и 14 иных социальных объектов, 77 объектов инженерной и городской инфраструктуры, 8 объектов транспортной инфраструктуры. Построено и реконструировано более 160 км автомобильных дорог. Отремонтирован 951 объект социальной инфраструктуры. Приобретено оборудование для 632 социальных учреждений и 515 единиц специализированного транспорта. Благоустроено 487 общественных пространств и 389 дворовых территорий по программе «1000 дворов».

До конца 2022 года будет введено в эксплуатацию ещё 37 объектов, в том числе в Хабаровском крае.

— Обращаю внимание глав регионов на то, что все намеченные планы должны быть выполнены до конца года, – подчеркнул Юрий Трутнев.

В 2023 году планируется ввести ещё 58 объектов социальной и инженерной инфраструктуры и отремонтировать четыре объекта.

Также на совещании обсуждалась и программа «Дальневосточная концессия». По этой линии в Хабаровском крае планируются к реализации два проекта.

— Еще один эффективный инструмент — «Дальневосточная концессия» – в регионе будет использована сразу на двух крупных объектах: на строительстве Дальневосточного художественного музея в Хабаровске и Дальневосточного детского центра в селе Бычиха. Концессионеры по обоим проектам уже определены, земельные участки выбраны, — пояснил Михаил Дегтярев.

— Мы рассчитываем, что регион в сжатые сроки завершит подготовку документов по этим проектам, и мы сможем вынести их на обсуждение, – сказал министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков.