Волонтеры акции #МЫВМЕСТЕ отвезли мобилизованным гражданам очередную партию гуманитарной помощи от предпринимателей Хабаровского края. Предприятия торговли и общественного питания региона собрали для военнослужащих экипировку, предметы личной гигиены, медикаменты и перечислили материальную помощь на общую сумму почти 700 тысяч рублей.
– Это пример человечности и гражданской ответственности, когда каждый понимает, что может и должен внести свой вклад в общее дело и помочь тем, кто сегодня нуждается в нашей поддержке. Выражаю благодарность всем, кто не остался в стороне, – отметил заместитель министра промышленности и торговли края Дмитрий Тенетко.
Оказать поддержку мобилизованным вызвалось более 15 предприятий. Собранная гуманитарная помощь передается сначала в региональный штаб акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ, а далее отправляется прямиком в воинскую часть, расположенную в селе Князе-Волконское.
– Наша компания уже не первый раз принимает участие в волонтерской деятельности. Но сейчас особый случай. В такие сложные времена нельзя оставаться безучастными. Поэтому решение оказать помощь в обеспечении наших военнослужащих всем необходимым было принято сразу, и все сотрудники компании его поддержали. Невероятно ценно помочь тем, кто будет охранять наши границы, стоять на защите наших интересов, – прокомментировал руководитель одного из торговых предприятий региона.
Напомним, что в рамках Общероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ в 32 магазинах в шести муниципалитетах края реализуется проект «Корзинка Добра». В торговых залах установлены специальные тележки для сбора гуманитарной помощи для российских военнослужащих, их семей и жителей Донбасса, Херсона и Запорожья.
Эта запись была опубликована 21.10.2022в 10:48. В рубриках: Общество.
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