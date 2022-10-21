В комитете Железнодорожного района прошла торжественная церемония вручения памятных наград от правительства Хабаровского края.

Глава района Роман Брюханов вручил знаки «За супружеское долголетие» 18 супружеским парам, прожившим в браке более 50 лет.

«От всей души поздравляем супругов с такой замечательной наградой, желаем долгих совместных лет жизни, любви, счастья и благополучия!», — сказал Роман Брюханов, председатель комитета по управлению Железнодорожным районом.

Во время мероприятия творческими номерами семьи поздравили солисты образцовой вокальной студии «Серебряная нотка» и учащиеся гимназии № 6. Всего в комитет от правительства Хабаровского края передано более 345 памятных знаков для пар, удостоенных этой почетной награды.

Супружеским парам, которые не смогли посетить торжественное мероприятие, памятные знаки будут вручены специалистами комитета администрации города Хабаровска по управлению Железнодорожным районом на дому.