Правительство России расширило возможности использования средств федерального материнского капитала. Им разрешили оплачивать образовательные услуги, предоставляемые индивидуальными предпринимателями. Это может быть обучение в частных школах или нахождение в детских садах. У предпринимателя, ведущего такую деятельность, должна быть государственная лицензия на образовательную деятельность.

Постановление, регламентирующее выполнение новой меры, уже подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. В действие она вступила с 4 октября.

Федеральный материнский капитал при рождении первого ребенка выплачивается в России с 1 января 2020 года. С февраля 2022 года его размер составил 524,5 тысячи рублей – на первого ребенка, 693,1 тысячи рублей – на второго при условии, что за первого семья не получала. А с 1 февраля 2023 года материнский капитал проиндексируют на 12,4%. После этого выплата на первого ребенка составит 589,5 тысячи рублей, а на второго — 779 тысячи.

Напомним, помимо федерального в Хабаровском крае выплачивают и региональный маткапитал. Его предоставляют семьям при рождении третьего либо последующего ребенка. Сейчас размер этой выплаты на детей, родившихся до 31 декабря 2018 года, составляет 225 838 рублей. А на малышей, появившихся на свет после 1 января 2019 года, — 282 297 рублей. В этому году по инициативе главы региона Михаила Дегтярева суммы были уже дважды проиндексированы – на 8,4%. Также власти расширили возможности применения средств маткапитала – теперь его можно тратить на образование родителей или на подключение жилья к сетям газо-, электро-, тепло- и водоснабжения.

Всего с 2011 года в Хабаровском крае участниками программы регионального маткапитала уже стали свыше 36 тысяч семей.