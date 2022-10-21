Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО завершено расследование уголовных дел в отношении трех мужчин и двух женщин, обвиняемых в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 171.2 УК РФ (организация и проведение азартных игр с использованием игрового оборудования вне игорной зоны, сопряженные с извлечением дохода в крупном размере, совершенные организованной группой).

По версии следствия, двое мужчин и две женщины вступили в 2021 году в состав организованной группы для осуществления незаконных организации и проведения азартных игр. Вовлекший их в противоправную деятельность организатор группы приискал нежилое помещение в доме по ул. Льва Толстого в городе Хабаровске, а также приобрел свыше 50 единиц игрового оборудования. В задачи участников группы входило обеспечение непосредственного функционирования игорного заведения, женщины осуществляли функции администраторов игрового зала. В результате противоправной деятельности был извлечен доход свыше 3 млн. рублей.

При участии сотрудников УФСБ России по Хабаровскому краю и УЭБ и ПК УМВД России по городу Хабаровску деятельность организованной группы была пресечена. В ходе расследования уголовного дела собрана достаточная доказательственная база, позволившая предъявить пятерым участникам, в том числе мужчине и женщине, обвинение в совершении инкриминируемого преступления.

Уголовные дела в отношении трех участников организованной группы с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу. Уголовные дела в отношении двух участников ОПГ рассматриваются судом.