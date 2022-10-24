Детям годами в корне исторически неправильно трактуется динамическая связь времён и народов в развитии человеческой цивилизации одними только войнами.

Какой учебник по истории не возьми, везде война и только война определяет эпохальный переход от одной стадии эволюционного развития человечества к следующей, на тот момент ещё неизвестной будущей войны.

Получается, что война и только война является основным мерилом исторической необходимости, той отправной точкой благополучия по принципу «кому война, а кому мать родна». Ошибочный подход!?

Так о чём помнят выпускники школ из учебников истории, люди старшего поколения, дети?

Конечно же, войны!

Мои размышления основаны на жизненном опыте, тридцать офицерских лет плюс десять лет работы в школе учителем истории, обществознания, экономики, права, технологии, физики, радиоуправляемого авиамоделизма, изобразительного искусства и шахмат.

За Россию при недельной нагрузке 84 часа!

Войны с завидной периодичностью частично разрушали одно государственное развитие и, давали старт новому государственному устройству, или его полному исчезновению, как, например, судьба Карфагена. Помним Римскую империю, не забыли Австро-Венгерскую, презираем гитлеровский нацизм.

Такая закономерность, в большей степени наблюдается на межгосударственном уровне. Взять хотя бы Ялтинскую конференцию 1945 года, где Соединённые штаты Америки окончательно закрепили Бреттон-Вудскую систему гегемонии своего доллара как резервной мировой валюты и, как потом выяснилось, мировая финансовая система «золотого стандарта» канула в лету. Возможен и такой исход войны, для них доллар как собственность и есть главный символ победы.

Сегодня появляется необходимость говорить о базовых знаниях в исторической науке для обучающихся детей, чтобы они могли «плясать от печки» и для этого в обязательном порядке надо определить ключевые стартовые термины, понятия и определения, знания о которых должны быть обязательными для восприятия и практическому применению. Фундамент!

Почему так? Педагогические наблюдения показывают, что примерно 85 процентов детей лишены нормальной памяти, почти полностью отсутствует концентрация внимания, речевые размышления лишены всякой логики.

Учебники по истории, как отдельного государства, так и в сфере межгосударственных взаимоотношений необходимо строить не на войне, а на собственности. Только собственность определяет ход мирового развития. Если исходить из марксистско-ленинской философии, то собственность, как и материя первична, а война как идея вторична.

Здесь первичным вариантом воспитания патриотизма у подрастающего поколения должен быть не героизм на поле битвы в войне, а героизм по защите государственной собственности, если быть точнее, то территориальной целостности государства.

Когда мы говорим о защите территориальной целостности как собственности, это есть стратегия, то, что мы хотим, наша цель, общее далёко. Что касается героизма на поле битвы, это есть тактика, то, что мы можем, с помощью тактических приёмов, наша задача или задачи, частное рядом. Цель одна — героев много!

Важно правильно дать своё определение собственности.

Собственность – это система взаимозависимых природных, материальных, культурных и духовных ценностей, находящихся в прямом или косвенном управлении, использовании, накоплении и распределении государствами, административными организациями и частными лицами.

Главный элемент собственности сегодня есть земля, а если быть точнее, то территория. Территория может быть государственной, административной внутри государства и частной. Все войны в своей базовой основе изначально начинаются борьбой за территорию.

Но, территорию для развития можно получить и без военных действий. В этой связи мировое сообщество навсегда запомнит Союз Советских социалистических республик, который без единого выстрела предоставил свои территории для свободного развития пятнадцати национальным союзным республикам, расселил по независимым квартирам.

По итогам такого невоенного распада Организация Объединённых Наций правопреемником Советского Союза признала Российскую Федерацию как де-факто, фактически, так и де-юре, юридически, то есть, закрепила в правовом поле. Такому примеру последовали все бывшие союзные республики, за исключением де-юре от Украины.

Сложилась ситуация, когда государство Украина в фактической территориальной реальности существует, а вот из юридической зависимости от Российской Федерации до сих пор не вышла. На сегодня Украина единственное государство, не признавшее юридически правопреемственность России, то есть, не закрепила в правовой плоскости свою территориальную независимость от Российской Федерации. По сути, де-юре, в вопросах собственности мы имеем не специальную военную операцию, а рецидив Гражданской войны с внешним косвенным вмешательством других государств.

Окунёмся в исторический экскурс, когда Екатерина II победным военным маршем забирала земли Северного Причерноморья у турок. Тогда на болгарской земле в 1774 году с ними был заключён Кючук-Кайнарджийский мирный договор. Интересно про Крым, если полуостров выйдет из-под юрисдикции России, то опять станет турецким. Со времён Беловежской пущи турки ни разу не заявили о притязаниях на Крым, так как де-юре был и остаётся за Российской Федерацией.

В итоге, к территориальной собственности необходимо относиться с государственной внимательностью.

После собственности следует обратить внимание на идеологию, от слова идея, «мысленного прообраза какого-либо действия», в целом наука об идее, идейная наука. Применительно к собственности дадим своё определение идеологии.

Идеология — это теоретическое обоснование защиты своей собственности или захвата чужой собственности.

Понятно и доходчиво для школьного восприятия. Касаемо идеологии в нашем ракурсе достаточно вспомнить книгу Збигнева Бжезинского «Великая шахматная доска».

У России также есть своя философская «дуговая сварка» со своей «электрической дугой». Достаточно взять двухтомник «Анатомия мудрости: 120 философов. Жизнь, судьба, учение» Павла Сергеевича Таранова, Симферопольского издательства «Таврия» 1997 года, тщательно выписать и выучить наизусть основополагающие тезисы от разных философов применительно к современной евразийской действительности, провести многочасовые тренировки голосовых связок перед зеркалом и, ты уже «мозг Путина».

Учебник истории будет неполным без политики. И в этом случае дадим своё, понятное для всех школьников, определение политики.

Политика – это практическое действие по защите своей собственности или захвате чужой собственности.

Если идеология предполагает дебаты, обмен мнениями, дипломатию, то политика не что иное, как война.

Таким образом, вступительная часть каждого учебника по истории предлагаю начинать триединым основополагающим целым: собственность – идеология – политика.

На этой основе переходим к изложению основного исторического материала. Очень важно определить форму для качественного запоминания и построения ответа с целью получения оценки. Во главу угла ставим событие, например «Медный бунт» в Москве 4 августа 1662 года, о личности князя Владимира или «Куликовская битва» 1380 года.

Далее по этому событию первое, что делаем, называем дату, вторым даём краткое изложение основных событий, в графе три пишем главных героев этого события, под четвёртым шагом делаем вывод о значении события, пятым действием показываем записи в тетради и, в итоге получаем отличную оценку. Не называем дату, пин-код не ввели, значит, двойка, получите и распишитесь. Дальше вести разговор нет смысла. В остальном оценка формируется количеством правильных ответов по позициям.

На каждый предмет обучения сегодня есть возможность разработать для детей доходчивую форму обучения. На первых страницах учебника надо дать базовую характеристику, например, по истории «собственность – идеология – политика», остальное всё ляжет само собой. Или по физике, сразу изложить основополагающие знания по энергии, а не ждать целый год, не держать детей в неведении, обучая вслепую на пути к главному. Такой же принцип возможен к применению и в изобразительном искусстве, экономике, праве, радиоуправляемом авиамоделизме и шахматам.

И тогда всё будет исторически правильно!

21 октября 2022 года.

Сергей Роща