Центры помощи семьям мобилизованных граждан сегодня работают во всех районах Хабаровского края. В основном они действуют на базе комплексных центров социальной поддержки населения. Есть такая служба и в районе имени Лазо, расположена она в поселке Переяславка. Накануне ее работу проверили специалисты министерства социальной защиты края.

— Мой муж принял решение принять участие в специальной военной операции в Украине в качестве добровольцы. Раньше мы с детьми все жили на его зарплату, а я занималась домом. Теперь же мне придётся взять всю заботу о семье на себя, поэтому я обратилась в центр помощи с просьбой подобрать мне работу. Сотрудники предложили должность социального работника в нашем селе, что очень удобно, так как не придётся уезжать далеко от дома. Уже с понедельника 24 октября я выхожу на работу, — рассказала о помощи на своем примере жительница села Могилевка Симашкова Ульяна.

Как сообщила и.о. директора комплексного центра социального обслуживания населения по району имени Лазо Татьяна Рыбина, после открытия центра в него поступило 18 звонков, каждый из которых был адресно отработан. Люди просили помочь с дровами, спрашивали о льготном питании в школах, о том, как получить кредитные каникулы. Запросов по району пока не много. Но специалисты уверены, что их точно будет больше и уже готовы помочь всем без исключения.

— Если говорить про весь края, то обращения от родственников мобилизованных граждан поступают ежедневно. По поручению губернатора наши центры охватывают все районы региона, они действуют с 9 до 18 часов всю неделю кроме выходных. Постепенно мы проверяем работу всей службы. Так, на прошлой неделе побывали в центрах Ванино и Советской Гавани, а в этот раз посетили район имени Лазо, — отметила заместитель министра – начальник управления по работе с ветеранами, инвалидами и организации социального обслуживания Дарина Лебедева.

Напомним, что Центры поддержки семей мобилизованных граждан расположены по адресам, указанным на сайте министерства. В них можно получить любую помощь — от решения бытовых вопросов до юридических. Партером центра также выступает волонтерское молодежное движение #МыВместе. Благодаря волонтерам в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре и 17 районах края уже действуют 102 пунктов сбора помощи мобилизованным. Уточнить список необходимых товаров можно по телефону горячей линии краевого волонтерского центра: (4212) 57-74-47, а также найти в Телеграм-канале комитета по делам молодежи Хабаровского края. Для общих вопросов по мобилизации работает единая «горячая линия» с номером 122.