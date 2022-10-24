В Хабаровске завершила работу краевая ярмарка выходного дня. За 52 дня торговли с мая по октябрь фермеры продали 187,5 тонн продукции – почти на 60 тонн больше, чем в прошлом году.

— Мы ежегодно наращиваем показатели. Растёт и количество фермеров – их было более 70, и посетителей – свыше 1 500 в каждый из дней. Уверен, в новом сезоне сможем побить и эти рекорды, – отметил руководитель регионального Центра инжиниринга АНО КСФ Константин Могильный.

На прилавках можно было купить овощи, ягоды, арбузы, дыни, тыквы, картофель, молочную продукцию, мясные и рыбные продукты. С конца августа среди покупателей еженедельно разыгрывался ящик овощей – в сумме гостям подарили около 300 килограммов плодов.

Также этот сезон запомнился и вкусными событиями: на «Медовом спасе» посетители продегустировали различные сорта сладкого лакомства, а на «Дне арбуза» покупатели унесли домой более 6 тонн полосатой ягоды.

Несмотря на завершение сезона приобрести местные продукты можно на «Фермерских островках», расположенных в торговых центрах города. Помимо традиционных молока, мясных деликатесов и полуфабрикатов зимнее предложение пополнится квашеными и консервированными овощами.