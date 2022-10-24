Двор, который местные жители называют сквером, появился у дома № 69 по улице Суворова. Его обустроили благодаря федеральному проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке». Здесь выложили дорожки для прогулок из разного типа брусчатки, а также заасфальтировали отдельные полосы для езды на велосипедах и самокатах. Для детей поставили разнообразные городки, необычные карусели и качели. Для любителей активного отдыха появились тренажеры и стадион для игры в футбол. Для людей постарше поставили беседку, лавочки. Кроме того, во дворе установили сцену, на которой выступили творческие коллективы района. Впоследствии на этой площадке жители планируют устраивать массовые праздники.

«Такие прекрасные дворы появляются в городе благодаря инициативе полпреда президента России в ДФО Юрия Трутнева и при поддержке губернатора региона Михаила Дегтярева. Сегодняшний вид этой территории – воплощение пожеланий жителей домов. Получилась изумительная зона отдыха. Берегите ее. Потому что все делалось для вас, ваших детей и внуков», — обратилась к жильцам домов по улице Суворова Мария Матаева, председатель комитета по управлению Индустриальным районом.

Всего в Хабаровске по федеральному проекту «1000 дворов на Дальнем Востоке» до конца октября благоустроят более 53 придомовых зон. Работы контролируют главы районов по поручению мэра Хабаровска Сергея Кравчука. Напомним, в краевой столице на федеральные средства в этом году обустраивают большие придомовые территории, которые объединяют сразу несколько домов.