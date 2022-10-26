Власти Хабаровского края формируют единую инвестиционную команду, которая будет заниматься оказанием поддержки инвестиционным проектам в регионе. В нее помимо региональных органов власти войдут администрации всех районов, а также представители ресурсоснабжающих организаций, курирующих многие процедуры согласования и подключения к технологическим сетям. Для этого с каждым из участников команды будет подписан специальный меморандум, сообщили в АНО «Агентство привлечения инвестиций и развития инноваций» (АНО «АПИРИ»).

— По поручению губернатора края Михаила Дегтярева АПИРИ организованна работа по созданию единой инвестиционной команды. Теперь поддержка общественно значимых проектов и инициатив инвесторов будет проходить совместно с муниципалитетами и ресурсоснабжающими организациями края. Подписание меморандума позволит снизить сроки межведомственного взаимодействия, что в конечном итоге положительно повлияет на весь инвестиционный климат в регионе. В настоящий момент в команду уже вошли ресурсоснабжающие организации и администрация Хабаровского, Вяземского, Верхнебурениского и Ванинского районов, — рассказал руководитель АНО «АПИРИ» Андрей Дымченко.

Также облегчить работу бизнеса в крае помогают и новые цифровые сервисы. К примеру, о возникающих трудностях при реализации проектов инвесторы могут сообщить через ресурс «Решить проблему». Запрос по цепочке поступает от АПИРИ к профильным ведомствам. При этом на ответ максимально дается 10 дней. Если вопрос не решен, инвестор может отклонить полученное решение, после чего обращение рассматривается на заседании инвестиционного комитета, заседания которое проводит губернатор Хабаровского края. На сегодняшний день с помощью этого сервиса обработано 20 обращений от инвесторов.

— На текущем этапе инвестиционная команда уже начала активно решать проблему подключения к инфраструктуре, что долгие годы являлось главным, тормозившим запуск новых проектов. В этом году профильным министерством при поддержке Агентства и Регионального центра компетенций будет проведена оптимизация всех этапов подключения к различным сетям, так называемое «картирование». Для этого организовано обучение отраслевых министерств, ресурсоснабжающих организаций и органов исполнительной власти края, — добавил Андрей Дымченко.

Первыми обучение основам бережливого производства и методам «картирования» на базе Регионального центра компетенций прошли сотрудники АНО «АПИРИ». На семинаре-практикуме были изучены алгоритмы построения карт MIFA, а в практической части было дано задание составить тестовые карты для производственного предприятия. Теперь этот опыт можно будет применять к любым организациям, в работе которых есть неоптимизированные производственные цепочки.

Следующим шагом станет «картирование» процессов взаимодействия органов исполнительной власти края, муниципалитетов, ресурсоснабжающих организаций и инвесторов. После внедрения новых алгоритмов «картирования» сроки и число разрешительных процедур в Хабаровском крае могут уменьшиться на 20-30%.