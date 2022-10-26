Дальневосточная государственная академия физической культуры в Хабаровском крае получит грант по специальному треку государственной программы «Приоритет 2030» национального проекта «Наука и университеты». Всего в программу вошли восемь университетов Дальнего Востока. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства России Дмитрий Чернышенко.

– На Восточном экономическом форуме Президент Владимир Путин обозначил опережающее развитие Дальнего Востока долгосрочным приоритетом для страны. Там же стартовал дальневосточный трек программы «Приоритет 2030». В его рамках вузы ДВФО смогут запустить новые образовательные программы, создать современные исследовательские лаборатории и учебные подразделения. Из 20 университетов, что прошли в заключительный отбор, было выбрано – восемь. Они расположены в шести дальневосточных регионах. Отмечу, что программы вузов-победителей охватывают практически все отрасли экономики – от сельского хозяйства до инженерных и медицинских направлений. Они нацелены на выполнение задач, поставленных Президентом, – достижение технологического суверенитета и обеспечение экономической безопасности страны. И, что особенно важно, в реализацию программ развития вовлечены представители реального сектора экономики, – сказал Дмитрий Чернышенко.

Глава Минобрнауки России Валерий Фальков отметил, что дальневосточный трек – это беспрецедентная поддержка вузов не только в рамках программы «Приоритет 2030», но и в масштабах всей системы высшего образования в стране. По его словам, в этом году каждый вуз-победитель специального трека получит господдержку в размере 71 млн 250 тыс. рублей. Всего до 2024 года включительно на развитие восьми университетов будет направлено 5,77 млрд рублей. Средства пойдут на поддержку преподавателей и студентов, развитие академической мобильности, обновление материально-технической базы, в том числе приобретение нового учебно-лабораторного оборудования.

Дальневосточная государственная академия физической культуры в рамках программы развития до 2030 года ставит перед собой задачу трансформировать образовательные, научные и инновационные процессы для развития в молодежной среде здорового образа жизни и продвижения спортивной индустрии в экономике края.

Для реализации программы развития ДВГАФК будут созданы новые структурные подразделения. В их числе центр развития студенческого спорта, центр адаптивной физической культуры и адаптивных видов спорта, школа спортивной медицины, лаборатория биомеханики и спортивного инжиниринга и центр киберспорта. В создании трех последних примут участие также Дальневосточный государственный медицинский университет, Тихоокеанский государственный университет и предпринимательские структуры региона соответственно.

По словам губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, Дальневосточная государственная академия физической культуры имеет давние спортивные традиции. Представленная программа развития вуза отвечает самым современным тенденциям развития физической культуры и спорта.

– Хабаровский край готов к реализации проекта «Приоритет 2030». Это подтверждает и тот факт, что заявку на участие подали сразу пять наших передовых вузов. Участие в программе в целом позволит увеличить число студентов и дать толчок для развития системы образования. Внедрение новых уникальных образовательных программ и привлечение лучших представителей профессорско-преподавательского состава сделает наши высшие учебные заведения привлекательными для молодых людей не только Дальневосточного федерального округа, но и страны в целом, – отметил губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.