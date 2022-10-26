Профилактический рейд провели в Железнодорожном районе Хабаровска. В нем приняли участие сотрудники комитета совместно со стажером отдела полиции № 6 УМВД по Хабаровску и народной дружиной Железнодорожного района «Вектор». Они рассказали пенсионерам о телефонном мошенничестве и о том, как не стать жертвой преступников.

«Убедительно просим граждан соблюдать меры предосторожности, а именно: не отвечать на звонки с неизвестных телефонных номеров; не верить любой информации от незнакомца, даже если звонок поступил с официального телефона «горячей линии» банка; прервать разговор и самостоятельно позвонить на телефон «горячей линии» банка, набрав номер вручную. Напоминаем, что код от карты клиента и пароли подтверждения операций не имеет права спрашивать даже сотрудник банка», — прокомментировали в комитете по управлению Железнодорожным районом.

В ходе рейда сотрудники посетили 21 квартиру, с жителями провели профилактические беседы и раздали им памятки.