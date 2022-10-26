Ключи от жилых помещений им вручил мэр Хабаровска Сергей Кравчук в начале октября, на торжественном приеме, посвященном Дню учителя.

Сегодня сотрудники городского управления образования презентовали служебное жилье учителю физической культуры Многопрофильного лицея имени 202 -й Воздушно десантной бригады Валентине Чеуниной. Вместе с дочкой они обрели служебную квартиру. Первым делом в нее по традиции запустили кошку. Пока мохнатый питомец расхаживал по кухне, мама и ребенок обсуждали, где и как разместят мебель.

«Очень здорово, что нам с дочкой досталась служебная квартира. Теперь не нужно снимать жилье. Это огромная поддержка от администрации города. Спасибо большое мэру Хабаровска за то, что предоставил такую возможность. Очень приятно, что в городе ценят труд педагогов», — прокомментировала Валентина Чеунина, учитель физической культуры Многопрофильного лицея имени 202 -й Воздушно десантной бригады.

Поддержать коллегу и поздравить с обретением жилья вместе с сотрудниками управления образования администрации пришла директор лицея Ольга Кодина.

«Приятно поздравлять сотрудника нашего лицея с таким замечательным событием. Она талантливый педагог, ее очень любят дети и уважает коллектив. Валентина Чеунина создала в нашем учреждении потрясающий танцевальный ансамбль. Мы рады, что ее заметили в городе, и что у нее появилось жилье», — поделилась Ольга Кодина, директор Многопрофильного лицея имени 202 -й Воздушно десантной бригады.

Ключи от служебных квартир учителям вручают с 2009 года. В этом году счастливыми обладателями жилья стали 10 педагогов.

«Мы благодарны мэру города за то, что по его инициативе ежегодно выделяются квартиры учителям. Это отличная мера поддержки педагогов. Она позволяет надолго закрепиться в системе образования Хабаровска талантливым учителям», — отметила Елена Тихонова, заместитель начальника управления образования администрации Хабаровска.

Традицию вручения ключей педагогам в Хабаровске продолжат в следующем году. Об этом заявил мэр краевого центра Сергей Кравчук на прошедшем приеме в честь Дня учителя.

«Спасибо учителям за преданность избранному делу, за терпение и мудрость. В следующем, юбилейном для города году, мы приняли решение увеличить количество служебных квартир до 15», — сказал глава города.