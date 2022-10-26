В Хабаровском крае предприятия строительной отрасли продолжают осваивать выпуск стройматериалов, которые ранее импортировались в регион. Поставки некоторых товаров прекратились из-за санкций, что фактически сыграло на руку отечественному производителю. Средства на модернизацию производства предприятия получают в том числе через региональные механизмы поддержки.

Так, Фонд развития промышленности Хабаровского края выдает на подобные цели льготные займы. Как сообщила и. о. директора ФРП Татьяна Веретенникова, компании, занятые в строительной отрасли активно используют ресурс фонда для развития своих производств. Среди обратившихся за финансовой поддержкой – ООО «Ген-Компетент», которое приступает к реализации проекта по модернизации производства гладких и текстурированных панелей. Сумма займа от Фонда составит 16,5 млн рублей. С помощью новой линии компания сможет увеличить производственные мощности в три раза по сравнению с имеющимися в настоящее время.

— Средства будут использованы компанией для модернизации производства гладких и текстурированных панелей из высокопрочного бетона со стеклокомпозитным армированием. Это позволит предприятию включиться в процесс импортозамещения японских панелей, поставка которых сегодня невозможна в связи с введенными санкциями в отношении России, — уточнила Татьяна Веретенникова.

Она добавила, что заем одобрен, выплата компании будет произведена до конца октября. Сейчас предприятие оформляет патент на разработанную продукцию и получает все необходимые сертификаты для работы с застройщиками. Патентование, получение технического свидетельства и сертификатов соответствия, создадут легитимную основу для выхода на рынок гражданского строительства.

— Мы бы обязательно пришли к расширению производства, но без дополнительного финансирования это произошло бы позже, — поделился генеральный директор ООО «Ген-Компетент» Иван Борцов. — Сейчас рынок фасадных панелей претерпевает изменения из-за усложнения логистики и возросшей цены поставок из-за рубежа, что дает возможность отечественным производителям заявить о себе и занять более существенную долю рынка фасадных отделочных материалов. Средства фонда помогут нам автоматизировать производство панелей и выпускать их в большем количестве.

Министр строительства Хабаровского края Олег Сутурин отметил, что ведомство активно поддерживает строительные компании, которые включились в процесс импортозамещения.

— Это всегда было важным направлением, а в нынешних экономических условиях оно становится одним из приоритетных. Кроме этого, на рынке стройматериалов складывается благоприятные условия, которые позволяют занять освободившиеся ниши. В помощь нашим компаниям ресурсы Фонда развития промышленности. Цифры пока не большие, но определенно, это старт и основа для развития этого направления, — отметил Олег Сутурин.

Общий объем финансирования проекта составит 34,2 млн рублей, в том числе 16,5 млн руб. — заем ФРП. В рамках проекта планируется создать 16 новых рабочих мест, объем налоговых поступлений до 2027 г. — 62,7 млн рублей.