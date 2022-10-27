Правительство Хабаровского края выделило субсидии государственным научным и образовательным организациям в рамках программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030». По инициативе губернатора Михаила Дегтярева данная мера поддержки молодых специалистов введена впервые. Главная цель — растить свои научные кадры через обучение в аспирантуре для их дальнейшего закрепления в регионе.

Гранты на обучение в краевой аспирантуре позволят закрепить в регионе выпускников ДВГМУ для развития науки региона и повышения качества высшего образования. К обучению в аспирантуре приступили 4 специалиста в ДВГМУ и 2 молодых врача в Институте повышения квалификации специалистов здравоохранения. Общая стоимость грантов на весь период обучения составила более 6 млн рублей.

— В этом году стартовала программа краевой аспирантуры. Федеральных бюджетных мест выделяется небольшое количество, не способное покрыть потребности. Например, на 2022 год выделено только 2 бюджетных места в ДВГМУ. Краевая аспирантура чрезвычайно важный для нас проект и благодаря поддержке губернатора Михаила Дегтярева смогли поступить еще 4 человека по разным специальностям. Мы надеемся, что каждый год мы будем набирать аспирантов, учить их, и эти ребята будут пополнять кадры профессорско-преподавательского состава нашего и других университетов края. Таким образом, мы поднимем уровень высшего образования в регионе, — рассказала и.о. проректора по научной и международной деятельности, заведующий кафедрой аномальной и патологической физиологии ДВГМУ, д.м.н., профессор Елена Сазонова.

Аспирантура – процесс подготовки научных и педагогических кадров высшей квалификации. По итогам обучения выпускается высококвалифицированный специалист, способный заниматься научными исследованиями и преподаванием в высшей школе.

— Когда поступило предложение поступить в аспирантуру, стал изучать варианты в Хабаровске и Сочи. Выбрал родной город с возможностью развивать те исследования, которые интересны мне. В краевой аспирантуре учусь бесплатно, получаю стипендию и совмещаю работу в ДВГМУ. По окончании продолжу эту деятельность в рамках сотрудничества с краевыми организациями, региональными отделениями научно-исследовательских институтов. Я занимаюсь поиском биосовместимых покрытий для клинических имплантатов, которые в основном поставляются зарубежными производителями. Нужно искать свое, планирую этим и заниматься. Буду искать материалы, которые будут наиболее износостойкими и наиболее совместимыми с тканями организма, — рассказал аспирант ДВГМУ Петр Ильченко.

В настоящее время для обучения в аспирантуре выделяется 48 бюджетных мест на Хабаровский край — финансирование проходит из федерального бюджета. Традиционно популярными направлениями аспирантуры являются медицинские и инженерные науки.