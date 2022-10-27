Двухгодовалый амурский тигр по кличке Шторм стал новым постояльцем зоосада «Приамурский» имени В.П. Сысоева. Тигренок родился и рос в Московском зоопитомнике, в Хабаровск переехал по программе Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) по размножению и сохранению амурского тигра, участником которой с 2014 является хабаровский зоосад.

— Шторм сейчас проходит адаптацию, положенный тридцатидневный карантин с регулярным осмотром ветеринарного врача. Мы готовились к его приезду и создали все необходимые условия, чтобы тигр чувствовал себя как дома, — прокомментировала генеральный директор зоосада Валентина Проценко.

Для встречи нового жильца был специально покрашен и продезинфицирован вольер, заменён грунт и отремонтирована чаша бассейна.

Для безболезненной адаптации получены рекомендации от Московского государственного зоологического парка по кормлению Шторма. В его рацион входят говядина, курица, кролик, молоко с яйцом, ливер.

СПРАВОЧНО

ЕАРАЗА — участник международной программы сохранения популяции дальневосточного леопарда и амурского тигра. Среди основных направлений — исследование природной популяции исчезающих подвидов и разведение их в неволе.