Двухгодовалый амурский тигр по кличке Шторм стал новым постояльцем зоосада «Приамурский» имени В.П. Сысоева. Тигренок родился и рос в Московском зоопитомнике, в Хабаровск переехал по программе Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов (ЕАРАЗА) по размножению и сохранению амурского тигра, участником которой с 2014 является хабаровский зоосад.
— Шторм сейчас проходит адаптацию, положенный тридцатидневный карантин с регулярным осмотром ветеринарного врача. Мы готовились к его приезду и создали все необходимые условия, чтобы тигр чувствовал себя как дома, — прокомментировала генеральный директор зоосада Валентина Проценко.
Для встречи нового жильца был специально покрашен и продезинфицирован вольер, заменён грунт и отремонтирована чаша бассейна.
Для безболезненной адаптации получены рекомендации от Московского государственного зоологического парка по кормлению Шторма. В его рацион входят говядина, курица, кролик, молоко с яйцом, ливер.
СПРАВОЧНО
ЕАРАЗА — участник международной программы сохранения популяции дальневосточного леопарда и амурского тигра. Среди основных направлений — исследование природной популяции исчезающих подвидов и разведение их в неволе.
Эта запись была опубликована 27.10.2022в 12:20. В рубриках: Общество.
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