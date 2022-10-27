Военкоматы Хабаровского края готовят списки мобилизованных граждан и добровольцев, отправленных в зону проведения специальной военной операции (СВО), для осуществления им единовременной выплаты. Решение о выделении каждому такому жителю региона 150 тысяч рублей недавно принял губернатор Михаил Дегтярев. Как уточнили в министерстве социальной защиты края, первые перечисления будут сделаны уже в ноябре.

— Выплаты получат все мобилизованные граждане и добровольцы, призванные с 21 сентября и уже фактически находящиеся в зоне проведения СВО. Средства им будут переведены на карты единой платежной системы. Писать заявления для этого не нужно. Перечисления им выполнят по спискам, которые передаст в министерство Военный комиссариат Хабаровского края. Сумма в 150 тысяч рублей не будет попадать в доход семьи, который впоследствии учитывается при оформлении социальных выплат, — пояснила заместитель министра социальной защиты края Наталья Нелюбина.

Она также напомнила, что с 4 октября по всему Хабаровскому краю открылись Центры поддержки семей мобилизованных, в которые могут обращаться родственники отправленных на территорию проведения СВО. В них можно получить любой вид помощи – от решения бытовых вопросов до получения консультации юриста или психолога. Центры работают всю неделю в рабочие дни с 9 утра до 18 вечера. Обращения принимают как по телефону, так и в формате личного приема.

— С момента открытия центров к нам поступило 389 звонков. Все обращения были отработаны. Есть семьи, которым помогли подготовить детей к зиме, другим – помогли заготовить дрова. В отдельных случаях специалисты подыскали работу, кому-то выдали продуктовые наборы. Помощь у нас разноплановая. Мы никому не отказываем и готовы принимать людей постоянно, — отметила замминистра.

Сейчас уже в нескольких районах края действует практика освобождения семей военнослужащих, находящихся в зоне СВО, от платы за детские сады. В Хабаровске, Амурском, Нанайском, Комсомольском, Ванинском, Николаевском, Верхнебуреиском и Тугуро-Чумиканском районах детей мобилизованных граждан бесплатно кормят в школах. Дополнительные меры поддержки на сумму 50 тысяч рублей предусмотрены для учащихся по программам бакалавриата и специалитета. Ежемесячная стипендия положена студентам организаций высшего и профессионального образования.

Напомним, что мобилизованным и их семьям предоставляются кредитные каникулы. Платежи по ипотеке, кредиту или микрозайму, полученным до мобилизации, можно приостановить. Мобилизованных, контрактников, участников СВО, у которых есть кредиты, в этой части защищает федеральный закон, подписанный Президентом страны 7 октября.

— Меры поддержки не ограничиваются социальной стороной вопроса. В регионе постоянно идет сбор помощи самим призванным по мобилизации. Правительством передано Восточному военному округу несколько партий квадрокоптеров, приборов ночного видения, комплектов амуниции, спальных мешков, термоизоляционных ковриков и компактных обогревателей. Сейчас закупаются и другие наименования, востребованные у военнослужащих. Эта помощь будет идти постоянно, — добавила Наталья Нелюбина.

Помощь мобилизованным активно оказывает и волонтерское движение #МЫВМЕСТЕ, развернувшее в регионе свои штабы. В них собирают вещи и все необходимое, а партнеры движения готовы бесплатно предоставить семьям мобилизованных консультационные, юридические и другие консультационные услуги. Волонтеры действуют в тесном сотрудничестве в государственными социальными службами. Обратиться за поддержкой к ним можно по телефону 8 (800) 200-34-11. Для все остальных вопросов работает общая региональная «горячая линия» помощи мобилизованным и их семьям с номером «122».