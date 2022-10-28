В Хабаровском крае продолжают решать вопрос с обманутыми дольщиками. Найдем подрядчик на еще один проблемный объект – жилой дом по ул. Кавказской.

Закупочная комиссия, проводившая открытый конкурс в электронной форме на поиск подрядчика для выполнение комплекса работ по достройке Бизнес-центра с группой жилых домов по ул. Кавказской ООО «Диалог», признала победителем ООО «Звезда». Главным преимуществом этой компании перед конкурентами стал опыт, участие в конкурсах и выполнение госконтарктов. Сумма контракта составляет 702 млн рублей.

Министр строительства Хабаровского края Олег Сутурин сообщил об итогах открытого конкурса на определение подрядчика, который будет достраивать объект, расположенный по ул. Кавказской. Конкурсная комиссия признала победителем ООО «Звезда» — сочинскую строительную компанию. Глава ведомства уточнил, что участниками конкурса стали три компании, но в соответствии с критериями и требованиями, предъявленными к конкурсантам, победителем была определена «Звезда».

— Для комиссии решающими стали факторы, что компания-победитель имеет большой строительный опыт, принимала участие в госзакупках и добросовестно выполняла условия контрактов. Теперь, когда победитель определен, с ним предстоит заключить контракт, на это понадобится не менее десяти дней, а после начнется процесс строительства объекта, — рассказал Олег Сутурин.

Строительство объектов в районе улиц Салтыкова-Щедрина и Кавказской начались еще в 2014 году, но за 8 лет они так и не были завершены. В пострадавших числится 901 дольщик. Договоренности о финансировании проблемных строек Хабаровского края по линии федерального центра были достигнуты благодаря личному участию губернатора Михаила Дегтярева, который поднимал этот вопрос в ходе встреч с заместителем Председателя Правительства РФ Маратом Хуснуллиным. Проблемы дольщиков ООО «Диалог» решаются за счет средств краевого бюджета и ППК «Фонд развития регионов».

Напомним, что в июне 2022 года было завершено обследование трех долгостроев компании ООО «Диалог», после чего проведена корректировка проектной документации и ее госэкспертиза. Из-за того, что ранее объявленные конкурсы на определение подрядных организаций, которые бы взялись достраивать объекты «Диалога», были признаны не состоявшимися, пришлось организовывать повторные. В начале ноября объявят победителя, который будет достраивать проблемные дома на улице Салтыкова-Щедрина.