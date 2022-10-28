Мэр Хабаровска рассказал журналистам о том, как организована работа по оказанию поддержки гражданам, принимающим участие в СВО.

Пресс-конференция главы города прошла в Интерфаксе. Сергей Кравчук рассказал о мерах социальной поддержки, которые начинают действовать в Хабаровске с 1 ноября для семей мобилизованных граждан:

— освобождение от родительской платы в муниципальных детских садах;

— бесплатное питание для школьников;

— единовременная выплата в размере 20.000 рублей для детей, не достигших 18 лет, окончивших обучение в школах города; для детей, находящихся на семейном обучении; для детей дошкольного возраста, не посещающих муниципальные детские сады;

— бесплатное посещение пришкольных лагерей в каникулярный период.

Для получения помощи необходимо обратиться к специалистам мэрии по номеру городской ”горячей линии”: 40-91-77. В настоящее время льготу получают 694 ребёнка, из них 271 дошкольник и 423 школьника. Но мобилизация не закончилась и количество семей, имеющих право на эту льготу, увеличится.

Что касается помощи непосредственно самим мобилизованным – здесь администрация города ориентируется на запросы учебного центра военной части.

«У нас есть договорённость с командованием Восточного военного округа о посещении учебного центра в Князе-Волконском, мы там бываем – в частности, я был там вчера, передали нашим ребятам два автомобиля из автопарка администрации города, два пикапа, спальные мешки, тёплую одежду — то есть то, в чём нуждаются военные», — рассказал мэр Хабаровска.

Все сотрудники мэрии перевели свой однодневный заработок на счёт, открытый городским советом ветеранов для нужд СВО. Сделать это может любой желающий – номер счёта и QR код опубликован на сайте города и во всех социальных сетях администрации.

«Мы сегодня аккумулировали уже порядка 13 млн. рублей в бюджете города. Ряд муниципальных контрактов аннулирован, мы отказались от части закупок. Расходы на социальную сферу сокращаться не будут, экономия в основном коснется закупок ЖКХ и благоустройства. Для нас сегодня в приоритете — переориентация бюджета и экономики города на нужды мобилизации. В частности, рассматриваем возможность отказа от закупки на строительство новой городской Доски почета», — сказал Сергей Кравчук.

Сейчас в городе открыто 19 центров, где принимают гуманитарную помощь. Хабаровчане приносят туда теплые вещи, сшитые и связанные собственными руками – к этой работе подключились районные советы ветеранов, общественные и молодёжные организации.

Все принимаемые муниципалитетом меры координируются краевым оперативным штабом, который возглавляет лично губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярёв.