Дата | 28.10.2022 В рубриках: Общество
Сотрудники комитета ликвидировали десятки расклеенных и сделанных на скорую руку объявлений. От навязчивых листовок освободили опоры освещения и линий электропередач, дорожные леерные ограждениях, деревья и здания. Подобные рейды проводятся 2-3 раза в месяц.
В сентябре и октябре этого года в адрес управления административно-технического контроля администрации Хабаровска была направлена информация по 27 номерам телефонов несанкционированных рекламных объявлений для включения их в систему «Автодозвон» и привлечения нарушителей правил благоустройства к административной ответственности.
Эта запись была опубликована 28.10.2022в 15:44. В рубриках: Общество.
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