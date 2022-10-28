Сотрудники комитета ликвидировали десятки расклеенных и сделанных на скорую руку объявлений. От навязчивых листовок освободили опоры освещения и линий электропередач, дорожные леерные ограждениях, деревья и здания. Подобные рейды проводятся 2-3 раза в месяц.

В сентябре и октябре этого года в адрес управления административно-технического контроля администрации Хабаровска была направлена информация по 27 номерам телефонов несанкционированных рекламных объявлений для включения их в систему «Автодозвон» и привлечения нарушителей правил благоустройства к административной ответственности.