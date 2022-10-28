Мастер-класс «От Сердца к Сердцу» провели в библиотеке Березовки. Его посетили ребята с инвалидностью, проживающие в этом микрорайоне. Их познакомили с техникой бумагопластики — создания рельефных и объемных изделий из бумаги. Это занятие помогает развивать мелкую моторику и улучшает фантазию. Кроме того, совместная работа над созданием поделок способствует социализации.

Все участники мастер-класса получили подарки от библиотеки — детские книги и журналы. В завершении мероприятия ребята познакомились с книжной выставкой «Неограниченные возможности». В экспозиции были представлены книги, в которых поднимаются темы добра, милосердия и сострадания.