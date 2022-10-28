Дальний Восток, 28 октября 2022 г. — Первые предприятия «Вкусно — и точка» открыли двери для жителей Дальнего Востока в середине июля. За три месяца компания возобновила работу всех точек в регионе, открыла два новых предприятия под новым брендом и начала сотрудничество с первым местным поставщиком.

На сегодняшний день в регионе работают уже тринадцать предприятий сети: шесть во Владивостоке, четыре в Хабаровске, а также по одному в Уссурийске, Биробиджане и Находке. С июля жители Дальнего Востока посетили предприятия сети более 1,5 миллионов раз. Самыми посещаемыми стали точки в ТЦ Березка во Владивостоке, а также на ул. Муравьева-Амурского в Хабаровске.

Особой популярностью среди жителей региона пользуются традиционные позиции меню: Чизбургер, Чикенбургер и картофель фри. Так, в период с июля по октябрь на Дальнем Востоке было продано более 338 тысяч Чизбургеров, более 250 тысяч Чикенбургеров и более 180 тысяч средних порций картофеля фри. В августе в предприятиях также возобновила свою работу концепция Кафе, предлагающая гостям широкий ассортимент кофейных напитков, а также выпечку и десерты. Фаворитами среди десертов Кафе на Дальнем Востоке стали карамельный чизкейк и макарони — суммарно их приобрели более 8 тысяч раз.

В каждом городе присутствия сети расположены предприятия, которые оснащены системой автораздачи для право- и леворульных автомобилей. Решение было разработано специально для удобства жителей Дальнего Востока. А с июля по октябрь предприятия «Вкусно — и точка» обслужили более 81 тысячи автомобилей в регионе.

«За три месяца мы перевыполнили план развития на Дальнем Востоке. Мы возобновили работу всех предприятий, открыли несколько новых точек, в том числе в новом для нас городе, и даже нашли первого местного поставщика. Усилия нашей команды оправдываются: гости продолжают выбирать «Вкусно — и точка», а сотрудники рады встречать посетителей каждый день и предоставлять им исключительный уровень качества и сервиса», — говорит Захар Гордеев, управляющий предприятиями на Дальнем Востоке.

Одной из целей «Вкусно — и точка» является расширение сети региональных партнеров. Так, в августе компания объявила о начале работы с первым поставщиком на Дальнем Востоке — «Мультименю-ДВ», который поставляет в предприятия сети томаты, салат Айсберг и свежий лук. «Мультименю-ДВ» является одним из ведущих производителей овощной продукции на Дальнем Востоке и при этом осуществляет бесперебойные поставки своей продукции по всей России с 2017 года.

О компании «Вкусно — и точка»

«Вкусно — и точка» — ведущая сеть предприятий быстрого обслуживания в России, представленная в 62 субъектах РФ. Компания постепенно возобновляет работу предприятий по всей стране: на данный момент открыты уже более 820 точек сети. Каждый день команда «Вкусно — и точка» готовит для посетителей сандвичи, стартеры, десерты из натуральных ингредиентов. Разнообразное меню, удобная экологичная упаковка, улыбки сотрудников, быстрое обслуживание и доступные цены — это далеко не полный список причин, по которым россияне выбирают «Вкусно — и точка».