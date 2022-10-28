4 и 5 ноября 2022 года на площади имени В.И. енина Хабаровска пройдёт масштабный фестиваль-ярмарка «АмурФест.Осень», посвященный Дню народного единства. Лозунг фестиваля — #МЫВМЕСТЕ.

— День народного единства – один из важнейших праздников для нашей многонациональной страны. Он напоминает нам о важности дружбы, солидарности, согласии и настоящей вере в объединяющую силу народа. А «АмурФест» за недолгую историю уже зарекомендовал себя как одно из любимейших мероприятий для жителей и гостей города. Каждый сезон его посещают десятки тысяч человек, — отметил министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Для гостей подготовлена обширная программа.

В первый день в рамках фольклорно-этнографического фестиваля будет показан документальный фильм «Минин и Пожарский», повествующий об освободительной борьбе русского народа против интервентов в начале XVII века.

Главной особенностью второго дня фестиваля станет показ лучших концертов ко Дню образования прошлых лет. Зрители смогут увидеть номера от местных артистов не только вживую, но и на большом экране главной площади края.

На протяжении двух дней будут работать ярмарка ремесленников и рестораторов с кухней народов мира, площадка-лекторий. Все желающие смогут принять участие в интерактивах, мастер-классах и розыгрыше призов. Особое место будет отведено полевой почте и площадке для записи видеобращений для мобилизованных, где каждый посетитель сможет оставить своё послание нашим героям.

Вход на мероприятие свободный.