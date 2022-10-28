Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий, проходят в Хабаровском крае. Эта дата отмечается по всей стране уже два десятилетия. В городах и селах региона возлагают цветы к мемориалам, памятным знакам и обелискам.

В Хабаровске памятная церемония состоялась у мемориального комплекса на городском кладбище. В возложении цветов приняли участие представители краевого правительства, регионального парламента, администрации города, института уполномоченного по правам человека в крае, Хабаровского краевого историко-просветительского общественного движения «Мемориал», ветераны и общественность. Также церемония возложения цветов состоялась у памятного знака жертвам политических репрессий возле Хабаровского государственного института.

По словам министра социальной защиты Хабаровского края Александра Дорофеева, на сегодняшний день в регионе проживают 3 251 человек, подвергшихся репрессиям. Среди них 3 242 – реабилитированные, 9 – пострадавшие от политических репрессий.

— Эти люди прошли тяжелые испытания, правительство края делает все возможное для сохранения правовой и социальной защищенности жертв политических репрессий. В крае предусмотрены различные меры поддержки для данной категории граждан. Из краевого бюджета в этом году выделено 120 миллионов рублей на выплаты. Стоит отметить, что эти выплаты ежегодно индексируются, — сказал Александр Дорофеев.

Для репрессированных граждан предусмотрены краевые меры социальной поддержки, медицинского, бытового, транспортного обеспечения. Им предоставляется компенсация расходов по оплате проезда по территории России любым видом транспорта, также нуждающиеся реабилитированные граждане обеспечиваются жилыми помещениями в специальных домах ветеранов.

Напомним, что День памяти жертв политических репрессий в России отмечается с 1991 года. Этот день является напоминанием всем о трагических событиях в истории нашей страны, когда миллионы людей стали жертвами тоталитарного режима. Среди них более 32 тысяч дальневосточников. В память о них изданы шесть томов краевой Книги-мартиролога «Хотелось бы всех поименно назвать», возведены пилоны Мемориального комплекса жертвам репрессий в краевом центре. В местах спецпоселений и массовых захоронений установлены памятные знаки и обелиски. Значимую работу по увековечению памяти жертв политических репрессий проводит Хабаровское краевое историко-просветительское общественное движение «Мемориал».