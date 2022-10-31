В Хабаровске подвели итоги конкурса молодежных проектов на гранты Губернатора края среди физических лиц.

Так, художественный руководитель краевой филармонии Александр Веретенников стал обладателем гранат в 300 тысяч рублей на реализацию проекта «Школа музыкальных критиков». Столько же получит и артист Дальневосточного академического симфонического оркестра Денис Рихтер для проведения «Конкурса молодых композиторов».

«Школа музыкальных критиков» пройдёт на площадке филармонии и музея «Мир говорящих машин». С лекциями выступят ведущих музыковедов и критики страны. По замыслу организаторов, это послужит импульсом к написанию материалов, статей, публикаций о творческой жизни и культурных учреждениях региона. Учащиеся освоят основы журналистики, музыковедения и анализа музыки.

Также совместно с местным отделением Союза композиторов России будет организован конкурс им. Ю.Я. Владимирова. Творческая молодежь не только получит стимул к созданию новых произведений, но и поддержку своих начинаний. Оценивать их работы будут известные авторы, а на открытии конкурса в исполнении ДВАСО прозвучит специально написанное произведение.

— Поддержка творческой молодёжи – это приоритетное направление в культурной политике. Молодые таланты Хабаровского края должны иметь больше возможностей для продвижения своих идей и проектов, поэтому создание комфортных условий для их развития – одна из стратегических задач, — прокомментировал министр культуры Хабаровского края Юрий Ермошкин.

Справочно: конкурсы молодёжных проектов на право получения грантов Губернатора края проводятся с 2018 года. За это время победителями созданы workout-площадки, IT-проекты по урбанистике, на регулярной основе проводятся масштабные реконструкции исторических событий, творческие фестивали, волонтёрские и благотворительные акции, снимаются фильмы и музыкальные клипы о крае.