О важности следить за артериальным давлением и вовремя обращаться к врачу напомнил краевой минздрав во Всемирный день борьбы с инсультом, который ежегодно отмечают 29 октября. В текущем году смертность от болезни системы кровообращения снизилась на 6%.

Ежегодно в Хабаровском крае регистрируется 5 тысяч пациентов с инсультом, специализированную медицинскую помощь в стационаре оказывают в краевой клинической больнице им. Владимирцева и городской больнице №7 в Комсомольске-на-Амуре.

— Гипертоническая болезнь и, как следствие, инсульт – острая проблема нашего времени. Множество людей умирает от последствий этой патологии. Многое зависит от пациента – необходимо следить за уровнем давления, холестерина, регулярно проходить диспансеризацию. Другими словами, выявлять аневризму до стадии ее разрыва. Вовремя выявленная аневризма позволяет спасти жизнь человеку. Ежегодно мы проводим 350 операций при сосудистой патологии головного мозга, — рассказал врач-нейрохирург краевой клинической больницы им. Владимирцева Борис Борисов.

Как отмечают специалисты, инсульты молодеют – это связано с факторами риска развития инсульта: гипертоническая болезнь, сахарный диабет, вредные привычки. Врачи накануне Всемирного дня борьбы с инсультом постоянно напоминают от этом и дают рекомендации, как выявить инсульт у человека.

— Если вы видите, что человеку стало плохо, нужно провести диагностику. Попросите улыбнуться – если один из уголков рта опущен, человек не может поднять две руки одновременно, речь неразборчива – это тревожные знаки. Есть и другие симптомы – нарушение зрения, чрезвычайно сильная головная боль, головокружение и потеря равновесия. Если есть один или несколько симптомов, нужно срочно вызвать скорую и обеспечить покой больного, снять все сдавливающие дыхание вещи, обеспечить приток свежего воздуха, повернуть голову пациента набок, очистить ротовую полость от съемных протезов, если они есть, приподнять голову пациента или туловище на 30 градусов. Также главное — ни в коем случае не давать никаких таблеток, — предостерегла заведующая неврологическим отделением краевой клинической больницы им. Владимирцева Алина Глущенко.

Медицинскую помощь важно оказать в пределах «золотого часа», который составляет 4,5 часа – в этот период можно спасти человека и избежать осложнений в дальнейшем.

Сегодня региону удалось добиться того, что хабаровская нейрохирургия является одной из самых сильных на Дальнем Востоке. Осваиваются новые методики лечения и оперативного вмешательства. Так, в этом году стали устанавливать постоянные стимуляторы пациентам с эпилепсией. В 2022 году проведут 8 операций, однако потребность составляет в среднем 30 операций ежегодно. В планах — наращивание мощности, чтобы всем нуждающимся оказывалась эта высокотехнологичная медицинская помощь.

Стоит отметить, что при аневризме мозга до 2007 года — до переезда в новый корпус, хирурги краевой клинической больницы им. Владимирцева выполняли 25 операций в год с летальностью до 30%. Сейчас выполняется 120 операций, а летальность снизилась в 3 раза. Это связано с ростом мастерства хирургов, введением новых методик, а также обновлением техники.