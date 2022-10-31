На портале Госуслуг по поручению председателя Правительства РФ Михаила Мишустина запущены сервисы по частичной мобилизации.

Первый — «Стать добровольцем» — для тех, кто решил принять участие в специальной военной операции (СВО). Для подачи заявления необходимо соответствовать критериям отбора, ознакомиться с которыми можно на портале.

После этого необходимо заполнить анкету и выбрать ближайший военкомат. В течение двух дней после подачи заявки придёт уведомление с датой, временем посещения учреждения и списком необходимых документов.

По словам заместителя председателя Правительства РФ Дмитрия Чернышенко, если заявитель передумает, он может не приходить в военкомат — никаких юридических обязательств при оформлении заявки не возникает.

С 21 сентября на Госуслугах зафиксировано более 70 тысяч запросов на тему добровольного участия в СВО, с момента запуска сервиса подано более 2 тысяч заявок.

Второй сервис разработал для подачи запроса в случае ошибки при мобилизации. Инициировать запрос может как сам мобилизованный, так и его родственник. Для этого нужно указать реквизиты повестки и документы, подтверждающие основание для отсрочки. Обращение будет автоматически передано в региональную комиссию и рассмотрено в короткие сроки.

Подробная информация о проведении частичной мобилизации публикуется на официальном портале Правительства РФ Объясняем.рф и в телеграм-канале ЧАСТИЧНАЯ МОБИЛИЗАЦИЯ_27. Также граждане могут получить консультацию на горячей линии по номеру 122 с 8:00 до 18:00, включая субботу и воскресенье.

Напомним, согласно решению губернатора Михаила Дегтярёва мобилизованным жителям Хабаровского края, направленным в зону СВО, будет предоставлена единовременная выплата в 150 тысяч рублей. Перечисления начнутся уже в ноябре.