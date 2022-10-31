Подведены итоги Дней защиты от экологической опасности в Хабаровском крае. Традиционная ежегодная акция стартовала в регионе 15 апреля.

В рамках проведения Дней защиты от экологической опасности в 2022 году прошли мероприятия экологической направленности в общей сложности более чем по 80 направлениям. Это семинары, конференции, фестивали, конкурсы, субботники, флешмобы по раздельному сбору отходов и т.д.

Было ликвидировано порядка 700 несанкционированных свалок. Собрано и передано на переработку больше 1 500 кг пластиковых крышек и около 3000 кг отработанных элементов питания, высажено свыше 48 тыс. саженцев деревьев и кустарников.

Большинство мероприятий в 2022 году приурочены к экологическим датам: Всемирный день Земли, День воды, Международный день тигра, День тигра на Дальнем Востоке и др. Среди самых массовых — экологические субботники. В первую очередь это всероссийские акции «Зеленая Весна» и «Вода России», «Чистые игры», «Марш парков», «Добрые крышечки», «Сад Памяти».»

Вновь объединили жителей всех муниципальных районов организованные министерством природных ресурсов края традиционные экологические конкурсы, такие как конкурс творческих работ из твердых коммунальных отходов, фотоконкурс «Край родной, навек любимый!», литературный конкурс «Тигриные истории».

Юные жители края получали знания в школах и лагерях экологической направленности, в экологических отрядах. Работа с детьми, подростками и молодежью, кроме того, проводилась в рамках природоохранных социально-образовательных проектов «Эколята-дошколята», «Эколята» и «Молодые защитники природы».

Одним из массовых мероприятий стало традиционное шествие юных экологов в Хабаровске, посвященное Всемирному дню охраны окружающей среды. В нем приняли участие более 500 человек из 41 образовательного учреждения.

Не менее активно поработали и в районах края. Администрация Советско-Гаванского муниципального района, например, провела фотоконкурс «Краски родного побережья». К слову, это старейший экологический конкурс в регионе. Он был организован с целью популяризации туризма и привлечения внимания к уникальным уголкам природы района и проводится уже в 14-й раз. В этом году также был реализован очередной этап долгосрочного проекта по формированию экологического музея под открытым небом на территории краеведческого музея имени Н.К. Бошняка Советско-Гаванского района.

Среди новинок года — конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья «Земляне», конференция «Углеродный след – взгляд в будущее», плоггинг, посвященный Всемирному дню охраны окружающей среды, кинолекторий «Мы в ответе за нашу Планету» и другие мероприятия.

Часть экологических мероприятий проходила в рамках нацпроекта «Экология», а также в рамках флагманской инициативы Губернатора края «Чистые берега».

— Хабаровский край – наш общий дом, и кому как не нам, его жителям, заботиться и защищать его уникальную природу, учить детей бережно и рачительно относиться к окружающей среде. Отрадно, что все больше людей это понимают, но, конечно, просветительскую работу нужно продолжать. План проведения Дней защиты от экологической опасности строился так, чтобы охватить максимальное количество жителей края. В его разработке вместе с нами участвовали общественные экологические организации, органы власти всех уровней, образовательные и научные организации, учреждения культуры, профсоюзы, бизнес и экоактивисты, — отметил министр природных ресурсов Хабаровского края Александр Леонтьев.

Напомним, экологическая акция «Дни защиты от экологической опасности» проводится в Российской Федерации ежегодно, с 1996 года. Инициатором присоединения к ней Хабаровского края стало краевое отделение Всероссийского общества охраны природы.

Мероприятия в рамках Дней защиты от экологической опасности проходят во всех населенных пунктах края. Основная цель – объединить усилия власти, общественности и природоохранных организаций в решении задачи сохранения окружающей среды.

Большой комплекс мероприятий традиционно связан с озеленением территорий. Это «Всероссийский день посадки леса», «День древонасаждения», международная акция «Лес Дружбы». Отдельное внимание уделяется «Дням Амура». В это время проходят субботники по уборке берегов рек и озер, в школах проводятся открытые уроки, посвященные бережному обращению с водой.