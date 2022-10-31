В Хабаровском крае впервые за 12 лет прошла военно-спортивная игра «Казачий сполох». В состязаниях приняли участие около 140 юных жителей края в возрасте от 8 до 17 лет. Это дети и подростки из сел Мирное, Гаровка-2, Тополево и поселка Корфовский Хабаровского района, а также краевой столицы. Большинство из них – воспитанники военно-патриотических клубов.

Гостями мероприятия стали заместитель председателя правительства края по инфраструктуре, атаман Хабаровского окружного казачьего общества Роман Мирошин, митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий, глава Хабаровского района Александр Яц, казаки и родители участников соревнований.

Перед стартом игры Митрополит Хабаровский и Приамурский Артемий совершил молебен возле часовни Святого Великомученика Георгия Победоносца. Затем состоялось торжественное открытие. С приветственным словом к участникам обратился Роман Мирошин.

– Праздник «Казачий сполох» направлен на гражданское и патриотическое воспитание молодежи, популяризацию здорового образа жизни и, конечно, привлечение к казачеству молодых. Сегодня духовные и культурные традиции российского казачества возрождаются и развиваются. Важно, чтобы эти традиции перенимало подрастающее поколение, потому что в будущем именно из них вырастают настоящие воины – казаки, сильные физически и духом, для которых имеют ценность такие понятия как патриотизм, единение, любовь к Богу и Родине, – подчеркнул Роман Мирошин.

Глава Хабаровского района Александр Яц, в свою очередь, отметил что, краевая игра на территории района проводится в рамках всероссийской инициативы, и пожелал всем участникам при прохождении испытаний казацкой удали, крепости духа и побед.

После открытия состоялись показательные выступления – для зрителей был разыгран сценарий захвата отрядом казаков укрепления противника. В ходе самих соревнований участники проходили полосу препятствий, стреляли из пистолета (страйкбол) по мишеням с кругами, перетягивали канат, выполняли разборку и сборку макета автомата Калашникова и другие задания. Всего приняли участие 9 команд, шесть из них поделили призовые места в двух подгруппах.

Организатором мероприятия стало Окружное казачье общество Хабаровского края при содействии органов исполнительной власти региона, Управления МЧС России по Хабаровскому краю и администрации Хабаровского района.