В рамках состоявшегося заседания оперативного штаба по повышению устойчивости экономики Хабаровского края в условиях санкций под председательством губернатора Михаила Дегтярева обсудили текущую экономическую ситуацию.

Согласно последних данных профильного блока, все ключевые направления демонстрируют устойчивую положительную динамику. За девять месяцев 2022 года в тройку лидеров вошли судостроение (172,5%), производство прочих машин и оборудования (145,4%), добыча металлических руд (114,8%). Небольшие замедления темпов отмечаются в гражданском авиастроении.

— Не сбываются надежды наших западных коллег по глубокому спаду производства в России. В авиастроении – временная логичная пауза, связанная с накоплением и ожиданием отечественных комплектующих, в том числе двигателя ПД-8 для SuperJet-New. После его сертификации пойдет ускоренное наращивание производственных темпов. И это в цифрах однозначно отразиться, — пояснил Михаил Дегтярев.

Вместе с тем, сегодня особого внимания к себе требуют предприятия, работающие на нужды мобилизации. В первую очередь, речь идет об оборонно-промышленном комплексе (ОПК).

Как доложила первый заместитель председателя правительства края Мария Авилова, сейчас в реестр организаций ОПК включены 33 компании. Благодаря своевременным действиям региональных властей на территории субъекта уже налажено выпуск зимних спальных мешков, армейских палаток, элементов обмундирования военнослужащих (балаклав и нательного белья), аптечек экстренной помощи. Запланирован запуск серийного производства высокопроходимых тактических вездеходов (багги).

При этом, губернатор подчеркнул, что для дальнейшей успешной реализации поставленных задач и обеспечения бесперебойного функционирования СОП нельзя допустить сокращения численности персонала, о котором ряд из организаций уже заявили.

— С каждым предприятием нужно работать адресно, относиться очень внимательно к его запросам. Там, где требуется восполнение трудовых ресурсов, переобучим и переподготовим специалистов. Или привлечем из других регионов страны, в том числе за счет действия соответствующих федеральных программ. Такой опыт у нас есть, — прокомментировал глава края.

В ходе заседания оперштаба были рассмотрены и промежуточные итоги исполнения флагманских инициатив единой стратегии развития региона. Например, в рамках «Технологического прорыва» в крае будет открыт Авиацентр региональной и беспилотной авиации (производство самолетов «Байкал») — источники и механизмы финансирования проекта уже определены, ведется разработка проектно-сметной документации. Более того, Минпромторг России выразил готовность поддержать инициативу губернатора Михаил Дегтярева по запуску пилотного проекта нового промышленного – авиастроительного – кластера в Хабаровском крае на базе производственной площадки лайнеров «Иркут». В планах также создание Дальневосточного автобусного кластера.