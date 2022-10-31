На этой неделе запланированы работы на улицах Ленина, Калараша и Ульяновской. Асфальт будут укладывать по мере того, насколько позволят погодные условия.

Также в городе продолжают наносить разметку на дорогах. Работы проводили на 10 улицах. Демаркировку производят на Проспекте 60-летия октября. С сегодняшнего дня там приступят к нанесению новых разметочных линий на остановках общественного транспорта.

«Ямочный ремонт нужно продолжать до наступления холодов. Кроме того, необходимо обратить особое внимание на уборку дорог: нельзя допустить скопления листвы, песка и мусора в прибордюрной зоне. Как только на территории города установятся минусовые температуры, придется все это убирать вручную. Вчера работала уборочная техника — дорожные пылесосы, ямочный ремонт также делали. Но на некоторых улицах листва все же лежит. Понятно, что мешают припаркованные у бордюров автомобили – нужно выходить работать в ночь, когда поменьше машин. Город к минусовым температурам должен быть готов», — подчеркнул мэр Хабаровска Сергей Кравчук.