Хабаровские спортсмены впервые в истории парашютного спорта края стали призерами Всероссийского турнира по аэродинамическим дисциплинам. Соревнования «Крылья Сахалина -2022» завершились в Южно-Сахалинске и собрали участников из 7 регионов страны. На протяжении трёх дней они выявляли сильнейших в групповых дисциплинах — «вертикальные двойки» и «горизонтальные двойки», а также в личном фристайле. Оценивал выступления спортсменов главный тренер сборной России по парашютному спорту Вадим Ниязов.

По итогам соревнований хабаровчане вошли в топ-5 лучших спортсменов в дисциплине аэротрубный фристайл. Так, Иван Дмитриев и Владимир Блинков завоевали «серебро» в групповой аэротрубной акробатике, а Ярослав Брезденюк занял 5 место в дисциплине фристайл.

— Учитывая дебют наших спортсменов на всероссийских соревнованиях, а также опыт и уровень подготовки их соперников — это отличный результат. На этот турнир приехали очень достойные участники из Москвы и Московской области. Среди них были чемпионы и призеры чемпионатов России. Основные конкуренты на Дальнем Востоке, это конечно, сахалинцы. Мы получили хороший соревновательный опыт. Теперь будем готовиться к Кубку России, который пройдет в апреле в Кемерово, — рассказал руководитель хабаровской спортивной делегации Павел Брезденюк.

Напомним, с 2017 года аэротрубные дисциплины официально признаны министерством спорта России и включены во Всероссийский реестр видов спорта. В Хабаровском крае спорт в аэротрубе начал развиваться год назад. Сегодня на постоянной основе этой дисциплиной занимаются около 20 человек.