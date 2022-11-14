В Хабаровске может появиться первая школа, построенная полностью на частые инвестиции. Эту и ряд других перспектив реализации нацпроекта «Образование» обсудили сегодня участники заседания оперативного штаба по повышению устойчивости экономики края в условиях санкций. Совещание возглавил губернатор Михаил Дегтярев.

Также в рамках заявленной темы были освещены промежуточные итоги исполнения программы на территории региона в 2022 году.

— Национальный проект «Образование» — это основной механизм достижения национальной цели страны, которую поставил Президент России: создать условия для самореализации и развития нашего талантливого юного поколения. Один из ключевых, базовых результатов – уровень образования. Хабаровский край по этому показателю занимает первое место в ДФО и восьмое по стране, — отметил Михаил Дегтярев.

В целом, как доложила министр образования и науки Виктория Хлебникова, все целевые результаты нацпроекта в регионе развернуты и достигнуты уже к началу учебного года 2022/2023. Прежде всего речь идет о 23 новых «Точках роста» в 13 муниципальных образованиях, 3 центрах профессиональных компетенций для детей с ограниченными возможностями в Переяславке, Бикине и Комсомольске-на-Амуре, 8 отремонтированных спортзалов и модернизированных спортклубов в сельских школах. В крае появились четвертый по счету «IT-куб» и 12 современных мастерских в техникумах.

— Я сам лично бываю в наших школах и техникумах, оцениваю новое оборудование, наглядно вижу современные образовательные пространства для учебы и дополнительных занятий. Приятно отмечать, как горят глаза у ребят, они хотят учиться! И экономикой востребованы все наши молодые профессионалы. Поэтому очень важно, чтобы везде, по всему краю, были равные условия, – подчеркнул губернатор.

Всего же на реализацию всех мероприятий национального проекта, без учета строительства, направлено 268 млн рублей, из них 260 млн – это федеральное финансирование.

Что же касается ввода новых объектов в сфере образования, то в 2023 году только в Хабаровске планируется возвести на условиях концессии две современные школы на 1100 мест каждая. Еще одна, построенная полностью на частные средства, также может появиться в краевой столице.

— В следующем году необходимо определиться с местом под школу на 1000 мест в рамках масштабного проекта «Точка будущего». Такой объект уже есть в Иркутске, еще один сейчас возводится Якутске. Третий город – Хабаровск. Инициаторы – крупнейшие российские предприниматели, которые на свои деньги построят и подарят нам современную школу, — рассказал глава региона.

Проработать вопрос с поиском земельного участка Михаил Дегтярев поручил зампреду по строительству Кериму Сунгурову.

Наряду с унифицированными для всех субъектов страны задачами нацпроекта «Образование», направленных на модернизацию инфраструктуры, возведение новых школ, профессиональное развитие педагогов, совершенствование образовательных программ, на местах реализуются собственные инициативы. Среди таковых – успешный профориентационный проект «Учись и работай в Хабаровском крае».

В завершении губернатор вновь нацелил всех присутствующих на заседании оперштаба на достижение национальных целей, поставленных главой государства Владимиром Путиным.

— На территории региона реализуется 12 нацпроектов, в их рамках развернуто 46 региональных проектов и подписано 46 соглашений с деньгами и обязательствами. Поэтому все должно быть выполнено, как мы обещали президенту и людям. Это наша святая обязанность! – заявил руководитель края.