Правительственная комиссия по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока одобрила заявку резидента ТОР «Международный аэропорт Хабаровск» на предоставление инфраструктурной субсидии. Предприятие первым в крае получит средства на возмещение затрат на создание инфраструктуры.

— За счет средств федерального бюджета инвестору возместят 34,1 млн рублей, потраченные на строительство системы теплоснабжения для нового пассажирского терминала внутренних воздушных линий международного аэропорта Хабаровск (Новый). Развитие аэропорта находится на контроле губернатора края Михаила Дегтярева. Власти оказывают предприятию все доступные меры поддержки, — прокомментировали выдачу субсидии в министерстве экономического развития края.

Инфраструктурная субсидия как мера господдержки резидентов ТОР была введена постановлением Правительства РФ в мае 2020 года. Предоставляется Минвостокразвития на возмещение затрат на создание, реконструкцию, капитальный ремонт объектов инфраструктуры.

— Такие механизмы государственной поддержки показали свою эффективность в реализации крупных инвестиционных проектов. Инструменты субсидирования резидентов ТОР в нынешних условиях играют важное значение с точки зрения устойчивого развития предприятия, — отметили в АО «Международный аэропорт Хабаровск».

Напомним, с 2016 по 2019 годы «Международный аэропорт Хабаровск» построил в ТОР «Хабаровск» новый пассажирский терминал международного аэропорта Хабаровск (Новый) с пропускной способностью до 4,5 млн пассажиров в год. Стоимость нового терминала составила почти 4 млрд рублей. Благодаря проекту в регионе появилось 325 новых рабочих мест.

Для обеспечения бесперебойного теплоснабжения нового терминала компания совместно с АО «Дальневосточная генерирующая компания» разработала перечень технических мероприятий по модернизации тепловых сетей. В конце 2021 года определили размер платы за реализацию технических условий: 34,1 млн рублей. А в сентябре 2022 года «Международный аэропорт Хабаровск» как резидент ТОР подал заявку на получение инфраструктурной субсидии в рамках конкурса Минвостокразвития.