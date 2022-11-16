Хабаровский край присоединился к Всероссийской акции Военно-патриотический диктант от учебно-методического центра «Авангард» совместно с Российским обществом «Знание».

Для участия в тестирование было организовано очное проведение диктанта на базе Окружного дома офицеров Российской армии в Хабаровске.

Участникам диктанта предстояло решить тестирование за 60 минут, которое включало в себя 60 вопросов: задания по истории России, знаковых сражениях, вооружении, победах и полководцах, героях и отличившихся бойцах, а также военных событиях, отраженных в искусстве, литературе, документах. Особую группу заданий составляли вопросы о государственных символах, памятниках, традициях народов России, достижениях в науке, искусстве, спорте, технологиях, труде. Отдельной категорией стали вопросы по обществознанию, праву и социологии. Диктант написали представители правительства края и органов муниципальной власти, учителя, студенты, школьники и обычные жители региона.

Военно-патриотический диктант проводится впервые у нас в стране. И на самом деле, это очень верное решение. Сейчас мы очень много уделяем патриотическому воспитанию, однако, знание истории своей страны является неотъемлемой частью этого воспитания. Основная цель диктанта — это объединить людей в стремлении повысить интерес к военно-патриотическому образованию, — рассказал Николай Рожков, начальник регионального штаба Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического общественного движения «ЮНАРМИЯ» Хабаровского края.

Участники диктанта получат сертификаты, которые могут быть использованы при поступлении в вузы, на государственную службу, а также при прохождении различных категорий аттестации.