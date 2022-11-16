До конца ноября 2022 года в селе Виноградовка Хабаровского муниципального района будет сдана в эксплуатацию амбулатория, рассчитанная на 50 посещений в смену. Заместитель председателя правительства Хабаровского края Керим Сунгуров побывал на объекте, проинспектировав ход его строительства.

На объекте уже завершены основные строительно-монтажные работы, подрядчик — ООО «Компания АВИОР» — ведет устранение замечаний КГКУ «Служба заказчика» министерства строительства Хабаровского края и госстройнадзора. Кроме этого, АО «ДРСК» выдан комплект документов о технологическом присоединении объекта к сетям электроснабжения, подписана исполнительная документация, откорректирована документация со всеми подтверждениями для проведения итоговой проверки специалистами комитета государственного строительного надзора.

Заместитель председателя правительства Хабаровского края по вопросам строительства Керим Сунгуров сообщил, что подготовленный перечень документов дает все основания рассчитывать на то, что амбулатория будет сдана в эксплуатацию до конца ноября 2022 года. Зампред отметил, что на этапе строительства у подрядной организации возникли трудности с оборотными средствами, из-за чего сроки сдачи объекта были сорваны.

— Контракт был заключен в июне 2020 года, во время конкурсных процедур подрядная организация понизила на 30% стоимость строительства от заявленной, в связи с чем возник дефицит оборотных средств. Но благодаря тому, что ООО «Компания АВИОР» входит в саморегулируемую организацию строителей, где есть механизмы финансовой поддержки, сегодня мы можем констатировать факт, что объект будет сдан в эксплуатацию, — отметил зампред правительства Хабаровского края.

Общая площадь амбулатории в селе Виноградовка оставляет 550 кв. метров, в которую входят 65 кв. метров жилого помещения для фельдшера. Также проектом предусмотрено помещение для аптеки и гараж, где круглосуточно будет дежурить машина скорой помощи. Строительство объекта велось за счет средств краевого бюджета, в этот проект было вложено порядка 62 млн рублей.

Керим Сунгуров уточнил, в 2022 году на территории края возводятся семь ФАПов и шесть амбулаторий, которые находятся в разной степени готовности. Он также сообщил, что в предстоящем 2023 году ФАПы и амбулатории будут строить по типовому проекту без жилого помещения для персонала. Оно будет приобретаться отдельно, за счет средств краевого бюджета.