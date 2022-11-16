Правительство Хабаровского края продолжает помогать работодателям оборудовать рабочие места для граждан с инвалидностью за счет грантов из краевого бюджета.

С 2020 года в крае проводится конкурс на предоставление грантов из краевого бюджета на оборудование (оснащение) рабочих мест для приема на работу инвалидов. За три года грантами воспользовались восемь работодателей. Среди победителей, получивших грант на создание рабочих мест, ООО «Скай Лидер», ООО «Хабаровское предприятие «Центр упаковки и печати».

В конкурсе на предоставление грантов могут принять участие работодатели края, относящиеся к категории юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и некоммерческих организаций. При этом предприятия, созданные общественными объединениями инвалидов, на этапе конкурсной оценки заявок получают преимущество перед другими участниками.

Размер гранта составляет не более 100,0 тысяч рублей на одно рабочее место. На полученную сумму можно приобрести основное и вспомогательное оборудование; дополнительное оснащение, технические приспособления под индивидуальные возможности инвалида; оснащение, связанное с изменением отдельных элементов интерьера, которые могут быть неудобны для граждан, имеющих инвалидность.

Предоставление гранта осуществляется комитетом по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края по итогам конкурсного отбора, который проводится путем оценки представленных работодателем документов конкурсной комиссией комитета.

Для участия в конкурсном отборе работодатель должен подать заявку, приложив необходимые документы. С перечнем документов можно ознакомиться на сайте комитета по труду и занятости населения Правительства Хабаровского края в разделе «Труд и занятость/Программы, проекты, мероприятия/Мероприятия по содействию занятости инвалидов». Объявление о конкурсе 2023 года планируется к размещению в январе 2023 г.