В Хабаровском крае определиться с будущей профессией школьникам помогают опытные наставники. Такая работа ведется и в учреждениях общего, и дополнительного образования. К примеру, в краевом детском центре «Созвездие» профильные смены проходят круглый год. Программа помогает ребятам определить направления деятельности, узнать о мире будущих, современных и классических профессий и выбрать для себя траекторию развития.

Как рассказали в министерстве образования и науки региона, участники смен – активные школьники, которых поощрили бюджетными путевками в детский центр. Их ежегодно дают отличникам учебы, победителям спортивных и творческих состязаний, призерам олимпиад. Сейчас около 240 детей из разных территорий края принимают участие в сменах «ЛиМузИн», «Витамин С» и «Медиашкола».

Так, юные журналисты изучают жанры, структуру и композицию текста, разрабатывают концепцию собственной газеты и готовят фото- и видеоконтент для социальных сетей. А совсем недавно дети встретились с ведущим местного телеканала Антоном Хорошим. Он рассказал свою историю становления в профессии и поделился опытом работы в медиапространстве.

– На смену «ЛиМузИн» приехали школьники, которые занимаются актерским искусством, танцем, драматургией и даже играют в духовом оркестре. У нас дети занимаются творчеством под руководством опытных деятелей искусства. С мастер-классами уже выступили актриса театра кукол Полина Бирюкова и балетмейстер Олег Косткин, – рассказала руководитель творческой смены детского центра «Созвездия» Евгения Ткачук.

Педагоги по музыке занимаются с коллективом оркестра не только в группе, но и индивидуально. Такие занятия помогают каждому музыканту попробовать себя в роли солиста коллектива. Участники смены, избравшие для себя литературное направление, погружаются в мир русской классической литературы. Они знакомятся с рассказами, романами и комедиями, заучивают наизусть стихотворения и ставят на их основе свои первые постановки. Кроме того, молодые люди могут погрузиться в смежные направления искусства, что помогает стать универсальным артистом.

– Музыкой занимаюсь девять лет. Смена помогает по-новому посмотреть на увлечение как на будущую профессию. Здесь проходят интересные мастер-классы, можно подтянуть свои навыки или поделиться опытом с другими. Уже удалось за несколько часов поставить концертный номер и выступить перед всем центром. А еще нравиться атмосфера – увлеченные люди, классная музыка, друзья рядом. Это все заряжает энергией на творчество, – поделился впечатлениями Даниил Потемкин.

Участники естественно-научной смены «Витамин С» создают приложение, которое поможет вести здоровый образ жизни. В него встраивают трекер полезных привычек и сервис – напоминание о приеме лекарств и витаминов. С детьми также встречаются преподаватели высших учебных заведений. Они помогают им подготовиться к Всероссийской олимпиаде школьников по химии и биологии.

Напомним, что сейчас в регионе проходит муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников. Он продлится до 12 декабря. Участие в нем принимают более 15 тысяч детей.