«Фермерские островки» открылись в торговых сетях Хабаровска, здесь можно приобрести продукцию дальневосточных фермеров. Это круглогодичное дополнение к ярмарке выходного дня, работающей с мая по июнь около арены «Ерофей».
Подобный формат пока применяется только в одном гипермаркете, но в ближайшее время появятся ещё три «Островка».
— Торговые сети заинтересованы в присутствии местных производителей: свежая и качественная продукция привлекает покупателей, поэтому это взаимовыгодное сотрудничество, — отметила Елена Гордеева, начальник отдела развития торговли министерства промышленности и торговли края.
В проекте участвуют 23 сельхозпроизводителя не только из Хабаровского края, но также из Приморья и ЕАО. На прилавках представлена молочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, мясные и рыбные деликатесы, мороженое, мёд, безалкогольные напитки и консервы.
— «Островки» делают короче путь от производителя до покупателя, что положительно сказывается и на цене товара. Потребители же получают свежие продукты «из первых рук» без потери полезных свойств, — прокомментировал Константин Могильный, руководитель регионального Центра инжиниринга АНО КСФ.
Налаживание каналов сбыта – одна из важных форм поддержки от краевого минсельхоза наравне с субсидиями и грантами. Помимо ярмарки и «Островков» в ближайшее время планируется запустить проект «Выбирай своё». Благодаря ему в торговых залах крупных супер- и гипермаркетов появятся выделенные полки для местных товаров.
Эта запись была опубликована 17.11.2022в 13:38. В рубриках: Общество.
- Навигация в будущее: определиться с профессией школьникам края помогают опытные наставники
- Гранты от краевого бюджета помогают предприятиям трудоустраивать инвалидов
- В Виноградовке откроется амбулатория на 50 посещений в смену
- Жители края написали Военно-патриотический диктант
- В Хабаровском крае заработали меры инфраструктурной поддержки резидентов ТОР