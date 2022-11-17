«Фермерские островки» открылись в торговых сетях Хабаровска, здесь можно приобрести продукцию дальневосточных фермеров. Это круглогодичное дополнение к ярмарке выходного дня, работающей с мая по июнь около арены «Ерофей».

Подобный формат пока применяется только в одном гипермаркете, но в ближайшее время появятся ещё три «Островка».

— Торговые сети заинтересованы в присутствии местных производителей: свежая и качественная продукция привлекает покупателей, поэтому это взаимовыгодное сотрудничество, — отметила Елена Гордеева, начальник отдела развития торговли министерства промышленности и торговли края.

В проекте участвуют 23 сельхозпроизводителя не только из Хабаровского края, но также из Приморья и ЕАО. На прилавках представлена молочная продукция, хлеб и хлебобулочные изделия, мясные и рыбные деликатесы, мороженое, мёд, безалкогольные напитки и консервы.

— «Островки» делают короче путь от производителя до покупателя, что положительно сказывается и на цене товара. Потребители же получают свежие продукты «из первых рук» без потери полезных свойств, — прокомментировал Константин Могильный, руководитель регионального Центра инжиниринга АНО КСФ.

Налаживание каналов сбыта – одна из важных форм поддержки от краевого минсельхоза наравне с субсидиями и грантами. Помимо ярмарки и «Островков» в ближайшее время планируется запустить проект «Выбирай своё». Благодаря ему в торговых залах крупных супер- и гипермаркетов появятся выделенные полки для местных товаров.